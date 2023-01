1 minuto per la lettura

Alla notizia della morte di Benedetto XVI, pontefice di Santa Romana Chiesa, Roma – che è caput mundi – non s’è minimamente smossa. La città che è capitale universale della cristianità non ha sentito il dovere – nel suo municipio – di sospendere le feste pubbliche per il Capodanno. E siccome un segno è un segno adesso è chiaro quanto diceva Giovanni Lindo Ferretti ai ragazzi di GOG giusto qualche mese fa alla presentazione del Libretto Rozzo dei CCCP in San Salvatore in Lauro: “Quando l’Emerito smetterà di pregare finirà l’Europa” (intendendo per Europa, la civiltà, ovvero quell’idea precisa ancorché latina del cittadino romano che costruisce lo specchio su cui l’Eterno si affaccia).