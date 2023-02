La protesta della giovane ingegnera

1 minuto per la lettura

Proprio una questione delle questioni è quella della giovane ingegnera che in nome della dignità dei lavoratori rifiuta lo stipendio miserrimo. Un argomento che – in virtù del lavoro – dovrebbe coinvolgere il dibattito a sinistra, sono infatti cose di sinistra quelle delle rivendicazioni salariali, ma già ci sembra di udire la doverosa obiezione: non è già una grande conquista sociale che sia chiamata ingegnera in luogo del sessista ingegnere?