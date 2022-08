1 minuto per la lettura

Orsù, la lotta è lotta #sennòarrivanoledestre ma un po’ di ottimismo fa d’uopo: al Meeting di Rimini c’è stata la standing ovation per Mario Draghi (e però non si capisce perché contro Giorgia Meloni il Pd non candidi lui). L’ottimismo è più che giustificato perché comunque Loredana Bertè le canta a chiare a Giorgia Meloni (e però non si capisce perché il Pd non candidi lei contro Giorgia Meloni). L’ottimismo poi – bisogna pur dirlo – sgorga dall’Italia migliore. E Chiara Ferragni, infatti, entra nella campagna elettorale, si schiera e difende l’aborto da Giorgia Meloni (e però non si capisce perché il Pd non abbia pensato a lei, e al marito Fedez, per fermare Giorgia Meloni). Dovesse poi andar male, dovessero appunto arrivareledestre non potrebbero le suddette destre fare nessun governo perché comunque Ue, Nato e Bce sapranno cosa fare (e però non si capisce perché il Pd, malgrado Ue, Nato e Bce, ancora non abbia vinto). #sennòarrivanoledestre