1 minuto per la lettura

Quando si legge di Maria Vittoria Brambilla, la leader degli animalisti in lista nel centrodestra come “indipendente”, malizia vuole che si faccia due più due con la dichiarazione di assoluta sicumera di un Carlo Calenda, il terzopolista portavoti della sinistra: “Magari qualche infiltrato in quell’alleanza si sfilerà dopo il voto”. E malizia impone allora un obbligo di realismo. Giusto in punto di animalismo. E finirà così: dopo il 25 settembre faranno pace i cani e i lupi . “Oh, povere pecore populiste, oh sventurate capre sovraniste!”. E non ci sarà altro sistema di potere che il Pd #sennòarrivanoledestre