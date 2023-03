1 minuto per la lettura

Leggere La Stampa in queste giornate è come leggere i tazebao dei gruppettari marxisti-leninisti di un tempo, quelli doverosamente attrezzati di eskimo, chiave inglese e appartamentino a Curma. Una sorta di esperienza lisergica in innesto piritollo leggere infatti il quotidiano torinese se proprio l’edizione di ieri, in due articoli di prima pagina, sia Lucia Annunziata che Nadia Terranova nientemeno – la madre delle matrie lettere – nel principiare dei loro comizi scritti scomodavano William Shakespeare per dire peste e corna della destra al governo. Una col Riccardo III, l’altra con l’Enrico IV. È proprio un gioco di società il dibattito culturale e politico per il mainstream. Avranno pure la loro bella superiorità antropologica ma oltre il ciripiripì non vanno. Una col Riccardo III, l’altra con l’Enrico IV. E tutto per non avere i loro pettinati amichetti del Pd al governo. E davvero ci vuole il Bardo: Pene d’amore perdute.