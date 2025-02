Umano, poco umano, i numeri come giudici

8 minuti per la lettura

I numeri come giudici: siamo sempre più portati a mettere in secondo piano la nostra capacità critica delegando per la fretta ai “calcoli” le nostre decisioni finali

Già nel ‘600 Gottfried Leibneiz suggeriva che quando sorge una controversia, non ci sarà più necessità di discussione di confronto, perché sarà sufficiente prendere una penna, sedersi al tavolo e dirsi l’un l’altro: calcoliamo (calculemus)!

Oggi, viviamo in un periodo storico in cui siamo portati a mettere in secondo piano la nostra capacità critica delegando ai “numeri” le nostre decisioni finali, molto spesso legittimati anche dall’urgenza delle risposte. Risultati che suscitano stupore e ammirazione. Se prima simili attività erano svolte principalmente dagli stessi individui, ora è un esercito digitale composto da “critici e censori automatici” ad assumere tali compiti. Tutto questo fa sì che la cultura non sia più solo frutto di interazioni umane, ma anche di meccanismi computazionali che definiscono e orientano il nostro rapporto con l’ “altro”. Così, studiare la società e le relazioni sociali senza tenere in considerazione le tecnologie digitali è esercizio quasi impossibile. Lo era già prima dell’emergenza pandemica, lo è a maggior ragione a seguito di essa.

Anche Leopardi, nella sua opera di interpretazione della realtà, non mancava di osservare che l’utilizzo della logica del calcolo è non solo utile, ma indispensabile per la comprensione delle scienze fisiche. Eppure, nello Zibaldone non si trattiene nel muovere una critica nei confronti della matematica del calcolo, che diventa sempre più marcata col passare degli anni, in quanto le attribuisce una innata incapacità di cogliere la complessità del mondo, affermando che “Nulla di poetico si scopre quando si guarda alla natura con la pura e fredda ragione, quindi nulla di poetico potranno mai scoprire la pura e semplice ragione e la matematica”.

Dunque, l’oggetto del giudizio non è tanto il metodo del calcolo, semmai il riduzionismo per descrivere la realtà umana, per sua natura complessa e non riducibile ad un insieme di dai.

Nell’Ottocento tutta la cultura è permeata dal concetto della logica del calcolo che si pone come guida dell’agire sociale e politico, spesso con una concezione deterministica del mondo, meccanicistica e causale, in connessione con il parallelo convulso sviluppo tecnologico.

In questa direzione Franz Kafka nella sua opera Nella colonia penale dei primi anni del Novecento, evoca una macchina a cui è dato il compito di dare esecuzione alle condanne. In un’immaginaria colonia penale, un visitatore assiste alla messa in opera di un’ingegnosa e sadica macchina da tortura, orgoglio del comandante del penitenziario.

È una macchina che esegue sentenze di condanna piuttosto atroci. Un giudizio la cui esecuzione è interamente affidata allo strumento meccanico e alla sua perfezione millimetrica. Qui, il dispositivo afferra gli individui dentro i propri ingranaggi e allo stesso tempo mostra tutta la propria contraddittorietà, inscenando l’impossibilità di funzionamento del diritto stesso, del quale è essenza e consustanzialità. La macchina è dunque il diritto, ma allo stesso tempo la messa in scena dell’impossibilità del suo funzionamento.

Un simile intento provocatorio è presente anche nell’opera I viaggi di Gulliver. Nel 1726, Johnatan Swift immagina che nella città di Lagado il protagonista incontri un dispositivo noto come «il motore», capace di «scrivere libri di filosofia, poesia, politica, leggi, matematica e teologia, senza la minima assistenza del genio o dello studio». È proprio a questo punto che il romanzo satirico si distacca dal suo tono corrosivo e ironico e propone una vera e propria anticipazione fantascientifica dell’ “intelligenza artificiale”, in uno dei quattro viaggi di Gulliver.

Il protagonista conosce scienziati impegnati ad inseguire eccentricità come l’estrazione di raggi di sole dai cetrioli, la conversione di escrementi umani in cibo genuino o la costruzione di nuove case partendo dal tetto. Qui, Jonathan Swift sembra, con questo breve bozzetto letterario, aver anticipato il concetto di intelligenza artificiale come selezione e memorizzazione di combinazioni dotate di senso, teoricamente possibili anche se del tutto infrequenti all’interno di una base di dati casuali, e prodotte in arco di tempo infinito. Un’opera, dunque, dove non si trovano solo avventure e peripezie del protagonista Gulliver, ma anche penetranti ipotesi di carattere scientifico, che anticipano di qualche secolo la scienza di oggi, e i timori ad essa legati.

I timori e i dubbi rispetto la mera logica del calcolo e la sua applicazione come strumento interpretativo dell’umana realtà, sono temi affrontati anche da Italo Calvino nel saggio Cibernetica e fantasmi, dove l’autore riconosce che «nel modo in cui la cultura d’oggi vede il mondo, c’è una tendenza che affiora contemporaneamente da varie parti: […]il pensiero, che fino a ieri ci appariva come qualcosa di fluido, evocava in noi immagini lineari come un fiume che scorre o un filo che si dipana […], oggi tendiamo a vederlo come una serie di stati discontinui, di combinazioni di impulsi su un numero finito di organi sensori e di controllo».

Una lezione, quella di Calvino, che ancora oggi possiamo apprezzare. Ispirandosi agli esperimenti di cibernetica condotti in quegli anni, Calvino infatti si interrogava sulla possibilità di applicare questi sistemi costruiti sulla logica dei codici binari anche sul piano della letteratura, ipotizzando la creazione di una macchina capace di produrre storie a partire da un insieme finito di elementi. In tal modo, anche egli anticipa di molti anni il fenomeno dell’intelligenza artificiale, che oggi è diventato una realtà sempre più presente e influente nella nostra società.

Dunque, brevi spunti di narrativa, che ad ogni modo ci aiutano a comprendere che le questioni relative all’applicazione di una logica meccanica al mondo dell’uomo, e in particolare sul piano della giustizia sono destinate ad involgere il rischio, come ci ricorda Kafka, di una poco auspicabile deresponsabilizzazione del giudicante-automa.

Dall’inizio del secolo scorso fino agli anni Ottanta, il sogno dell’essere umano di giungere ad una mathesis universalis sembrava peraltro essersi infranto per sempre. La razionalità, da interpretare come un sistema a geometrie variabili, accoglieva l’aleatorio come elemento centrale e smetteva così di identificarsi con l’analiticamente prevedibile. Tutto questo, almeno, fino a quando le tecniche digitali non si sono fatte portatrici di nuove promesse.

In questa nuova prospettiva, l’incontro tra l’individuo e il mondo digitale ha inaugurato un processo di delega di decisioni e funzioni verso le macchine algoritmiche, dando luogo quasi ad una colonizzazione del digitale e dell’algoritmo sul vivente. La diffusione di queste specifiche procedure di calcolo, come tutti sappiamo, è un elemento costitutivo dell’attuale realtà sociale in cui sempre più numerosi sono i settori regolati da dispositivi elettronici fondati su meri dati oggettivi la cui lettura è affidata ad un algoritmo. Se infatti in passato, il termine “algoritmo” era relegato ad una dimensione meramente tecnica e poco conosciuta, raramente sentito al di là dei livelli più alti della matematica, dell’ingegneria e dell’informatica. Oggi, è diventato un oggetto ricorrente nell’ampia realtà della cultura popolare.

In questi termini, Paolo Zellini con il suo scritto dal titolo La dittatura del calcolo (Ed. Adelphi), ci esorta a ravvisare in questa nuova dimensione i segni di una possibile costruzione di una realtà in cui la libertà degli individui potrebbe risultare del tutto annullata dal potere dispotico delle macchine calcolanti. Del resto, si tratta di meccanismi che ci aiutano a scoprire connessioni personali e professionali, prodotti e servizi, notizie e conoscenza, gusto e opinioni, generando una sorta di fiducia incondizionata che però finisce per annullare le potenzialità decisorie dell’utente. Basti pensare gli algoritmi di piattaforme digitali come Netflix ed Amazon che riescono ad indirizzare circa l’80% delle “scelte” degli utenti.

Dunque, sembra cambiare il modo con cui si acquisisce conoscenza; viene rovesciata la piramide della conoscenza e il corpus conoscitivo tende a rimanere in una scatola nera governata dagli algoritmi, portando alcuni a parlare di una cosiddetta società algoritmica, una locuzione più sociologica che tecnica. Tutto ciò rende l’idea di come i sistemi autonomi digitali non si limitino a mediare le esperienze digitali, ma le costruiscano orientando i comportamenti e le opinioni degli utenti.

Sebbene ci affascini questa nuova lettura delle relazioni sociali e non solo, dando vita a possibili scenari futuristici di incredibile progresso tecnologico e prosperità, che consegnano agli uomini una promessa di immortalità. Tuttavia, è anche vero che la capacità di predire il comportamento umano con la stessa esattezza delle leggi naturali è sempre stata fuori del perimetro della ragione umana, sebbene sia stata immaginata dalla letteratura. Tanto è vero che l’oracolo nelle tragedie ha sempre ragione, pur non dando mai ragioni.

Tutto questo accade anche per una triste ironia: ciò che resiste alla oggettivazione dei sistemi artificiali è proprio ciò che caratterizza la singolarità del mondo degli esseri umani, e che è ben percepibile solo mediante il ragionamento umano. Una singolarità che consiste nell’esplorare tutte le possibilità che la dinamicità del contesto reca con sé, portando anche a risultati non sperati, in quanto non dipendenti da fattori oggettivi, predeterminati e univoci, ma contingenti o temporanei, non sempre suscettibili di un mero calcolo aritmetico.

Insomma, non tutto è calcolabile. Un’idea, una teoria possono richiamarsi alla razionalità pura ed assoluta, ma si devono pur sempre scontrare con la prova del reale che giudica se su quel piano, quell’idea o quella ricostruzione teorica possiedono le condizioni necessarie ad esistere e trovare attuazione. Il ragionamento, le nostre scelte non possono essere predeterminate da un opaco processo computazionale. Essendo chiamati ad adeguarsi continuamente all’esperienza. È la vita stessa dell’uomo a chiederlo, senza ombre, né oscurità.