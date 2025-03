Europa unita su Kiev e Rearm, strada in salita sui finanziamenti

4 minuti per la lettura

Al Consiglio europeo di Bruxelles l’Europa è unita sul fronte Kiev e Rearm ma divisa su debito e finanziamenti. Meloni a von der Leyen: fondi privati per finanziare ReArm

“L’Europa va avanti unita e anche abbastanza spedita. Su alcuni punti dà ascolto alle nostre proposte”. Ad esempio sui dazi europei alle merci Usa che sono stati “rinviati, segno che le rappresaglie come ho detto anche in Parlamento non sempre sono la cosa migliore”.

E sul modo di finanziare la spesa per la difesa e il riarmo: “E’ stata accolta la nostra proposta di prevedere garanzie europee per investimenti privati nel campo della Difesa. Non sono gli eurobond e neppure il deficit di cui s’è parlato finora, è sempre stata però la nostra proposta alternativa”.

Alle otto di sera Giorgia Meloni fa il punto sul Consiglio europeo che vede riuniti i 27 leader europei a Bruxelles nell’Europa Building. Messe da parte le ombre e le polemiche interne che hanno accompagnato per tutto il giorno la delegazione italiana, la premier fa il punto quando la bozza del documento di Conclusioni finali ha già approvato il capitolo Ucraina. Capitolo su cui Bruxelles sta “parlando” con Londra dove nelle stesse ore il premier britannico Keir Starmer ha riunito i vertici militari dei paesi della Coalizione dei volenterosi che dovranno essere la garanzia di sicurezza in Ucraina una volta raggiunta la tregua e poi la pace. “Qualsiasi accordo con Putin, se mai arriverà, dovrà essere difeso” ha chiarito Starmer.

Nelle Conclusioni del vertice Ue si legge di “sostegno incrollabile a Kiev”, del fatto che “la pace va assicurata attraverso la forza” quindi con le cosiddette “garanzie di sicurezza” – leggi militari a protezione – e del “sostegno all’iniziativa diplomatica degli Usa per arrivare alla pace”. E’ stato lo stesso Zelensky, collegato in video call, a chiedere ai leader europei di “appoggiare lo sforzo americano”. Sforzo che finora non ha prodotto molti passi avanti.

“Le nostre offerte di tregua e pace sono sul tavolo, manca ancora la risposta di Mosca, vediamo cosa fa” ha spiegato il presidente ucraino ormai lucidamente nel ruolo di chi ha scelto la strategia di voler smascherare il bluff russo. Il piano di aiuti militari dell’Alto commissario Kaja Kallas, 40 miliardi all’Ucraina nei prossimi due anni, è stato congelato. Quello che va avanti invece è il minipacchetto di 5 miliardi di munizioni. Quelle servono subito e Zelesnky ha auspicato che siano prodotte in Europa.

Il Piano di sostegno all’Ucraina è stato approvato senza Viktor Orban. E’ la quarta volta in venti giorni che il Consiglio approva decisioni ignorando il tabù dell’unanimità. Le votazioni a maggioranza stanno diventando una prassi e anticipano una delle riforme più importanti che questa Commissione si appresta ad adottare per trasformare la lenta e burocratica Europa in un centro di decisioni politiche. “Con il pagamento odierno di 1 miliardo di euro (dalle confische dei beni russi, ndr) ribadiamo il nostro fermo e finchè necessario impegno nei confronti dell’Ucraina” ha detto von der Leyen.

Von der Leyen ha parlato di “giorni decisivi per l’Europa, competitività e sicurezza sono i temi più sfidanti della nostra agenda”. Il vertice è stata l’occasione per fare un po’ di chiarezza sul Piano europeo di riarmo. Sono due gli strumenti sul tavolo e inseriti, entrambi, nelle Conclusioni finali approvate anche dall’Italia mettendo così a tacere gli aut aut di Salvini sul mandato della premier.

Questo Consiglio non è chiamato a dare un voto definitivo e totale ma solo ad assumere l’impegno – ed è quello che ha fatto anche Meloni – di portare avanti due strumenti nuovi: il Rearm Eu, che è la parte finanziaria del piano, e il Libro bianco della difesa che contiene invece le le regole d’ingaggio del riarmo.

Sono due Piani distinti e complementari che vanno riempiti nei prossimi mesi. Entro giugno, almeno, data del prossimo Consiglio e del vertice Nato. Se sul Libro bianco l’accordo è totale (Buy European, ad esempio, per limitare gli acquisti di armi dal mercato Usa e favorire le joint venture europee anche se non propriamente dell’Unione, ad esempio Turchia e Uk), su ReArm sembra più difficile trovare un accordo.

Molti paesi, non solo l’Italia, chiedono di non fare debito pur avendo chiesto a suo tempo di mettere le spese per la difesa fuori dal Patto di stabilità.

Solo la virtuosa Germania potrà attingere a mani basse allo sforamento del debito (1.5% annuo del pil per quattro anni). Non potranno, neppure vogliono farlo le indebitate Italia e Francia. Von der Leyen ha ascoltato il suggerimento di Meloni di prevedere garanzie europee per tutelare gli investimenti privati nella Difesa. Sulla falsa riga del fondo Invest Ue. Di cui infatti si trova la citazione nel documento di Conclusioni del vertice.

Rispondendo a una domanda Meloni è voluta tornare anche sul caso Ventotene.

E ha attaccato di nuovo il centrosinistra. “Rivendico di non essere d’accordo con quel Manifesto. Che ho voluto leggere (solo alcuni brani estrapolati, in realtà, ndr) proprio per chiedere alla sinistra se quella del Manifesto fosse la sua idea di Europa”.

Alla fine la vittima è lei, la premier. “Mi hanno insultato e offeso, sono rimasta strabiliata per la reazione. A sinistra hanno ancora difficoltà a confrontarsi con le idee degli altri”.