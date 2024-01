Televisione e politica, Mediaset si scopre più meloniana di mamma Rai

5 minuti per la lettura

Mediaset più meloniana? Secondo gli ultimi dati sarebbe più filo Palazzo Chigi rispetto alla Rai, poco spazio riservato nei tg ai partiti minori

Il Governo “mangia i partiti”, ma non troppo. Mediaset risulta più “meloniana” e governativa della Rai. È questo in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio Agcom realizzato dalla Geca sui telegiornali nazionali relativi al mese di dicembre 2023. Vi è una politica editoriale dei Tg Rai differente da quella di Mediaset e di SkyTg24, più sbilanciate a favore del Governo e del centrodestra mentre appare più equilibrato il Tg del gruppo Cairo. Monitoraggio che diverrà oggetto di polemiche ed esposti nei prossimi mesi, con l’avvicinarsi delle elezioni europee di giugno, ma che offre già un panorama di “parzialità” che, ovviamente, va misurato e valutato anche sull’attualità e la cronaca di quanto accaduto nel mese di dicembre.

Si prendono in esame i dati del tempo “di parola”, quello nel quale i soggetti politici e istituzionali parlano in prima persona, rispetto al tempo “di notizia”, più condizionato dalla cronaca e soggetto ad essere talvolta negativo per il politico interessato.

MEDIASET PIÙ MELONIANA DELLA RAI SECONDO I DATI AGCOM

I Tg Rai (Tg1, Tg2, Tg3 e Rai News 24) danno, sul totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali (questi ultimi non possono essere esclusi, avendo un’indubbia valenza politica) il 19,48% al Presidente del Consiglio e il 21,01% al Governo in tutte le edizioni. Un risultato influenzato da RaiNews24, che nelle 24 ore di trasmissione dedica tre ore e venti minuti mensili a Giorgia Meloni e tre ore e 36 minuti al Governo. Le tv all news, in realtà non sono comparabili con telegiornali delle reti televisive, avendo un flusso continuo di news e rubriche e madando in onda molte repliche delle dichiarazioni politiche.

Una valutazione più esatta della politica editoriale della Rai si può avere dalle edizioni principali di Tg1, Tg2 e Tg3. Nelle quali sul totale del tempo parola, il presidente del Consiglio ha l’8,1% e il Governo il 13,2%. Nelle edizioni principali dei TgRai crescono i partiti sul Governo rispetto a tutte le edizioni: Fratelli d’Italia è il primo partito per tempo di parola sui Tg Rai con il 14,4%, con il 18,4% al Tg3, rispetto al 13% del Tg1 (dove il Governo, senza Meloni, ha il 19,6%) mentre nelle edizioni principali del Tg2 Fratelli d’Italia ha il 17,2% contro l’11% sia del Pd sia dei Cinquestelle e il 10% della Lega. Il Pd ha ancora il maggior tempo parola dal Tg3 (19,2% nelle edizioni principali). Fa parte di una valutazione politica sommare o meno le percentuali di Meloni e del Governo con i partiti che lo sostengono.

MEDIASET MELONIANA, LA PRESIDENTE HA IL 22,4% DEL TEMPO DI PAROLA PIÙ IL 7,8 DI FDI

Con Mediaset si cambia spartito o quasi. Giorgia Meloni, in tutte le edizioni del Tg5 di dicembre, secondo le rilevazioni di Geca per l’Agcom, ha il 22,4% del tempo di parola totale e il Governo l’11,6% e chi vuole può aggiungere il 7,8% di Fdi, il 7,5%della Lega e il 6,7% di Forza Italia, con il Pd all’11,8% sul totale del tempo parola dei soggetti politici e istituzionali. Nelle edizioni principali dei Tg Mediaset, quelle con i maggiori ascolti, Giorgia Meloni ha il 13% del tempo parola, percentuale che sale al 17,7% al Tg5, con il Governo al 13,4%. E del 20,9% a Studio Aperto con il Governo al 21,6%. A queste percentuali si può aggiungere al Tg5 il 9,5% di Fratelli d’Italia e il 7% sia delle Lega sia di Forza Italia. Il Pd, al Tg5, è al 9,2%, i Cinquestelle al 10%.

Tra i partiti minori, non si può non osservare come il Tg5, nelle edizioni principali di dicembre abbia “riservato” 15 secondi ad Alleanza Verdi e Sinistra, lo 0,3% del tempo di parola totale. Matteo Renzi e Italia Viva, invece, hanno il 7,2% del tempo di parola al Tg5 rispetto al 2% di Azione. Al Tg4 è la Lega ad avere la maggiore percentuale del tempo parlato in prima persona, il 18,8% seguita dal Pd con il 16,1% e da Forza Italia con il 15,8%. I Tg tra loro non sono pienamente valutabili perchè le percentuali di partiti ed esponenti istituzionali andrebbero parametrate con gli ascolti e con la composizione di tali ascolti. Conta poi molto la costruzione e l’inserimento del tempo di parola nella trama complessiva del racconto della giornata politica.

SE MEDIASET SEMBRA MELONIANA, LA7 HA IL TELEGIORNALE PIÙ EQUILIBRATO

Nel gruppo Cairo, il Tg diretto da Enrico Mentana appare piuttosto equilibrato: la Meloni ha il 15% del tempo di parola totale di dicembre, il Governo il 12,1%, il Pd il 12,4%, Fratelli d’Italia l’11,9%, i Cinquestelle il 10,7%, la Lega il 9%, Italia Viva il 7,3%, più del 5,9% di Forza Italia. Per Sky Tg24 (satellite e digitale terrestre), invece, su un totale di otto ore e 21 minuti riservati al tempo parola dei soggetti politici e istituzionali, il 23% spetta al Presidente del Consiglio, il 18,6% al Governo. Tra i partiti il Pd ha il 15% del tempo di parola, Fratelli d’Italia il 5,2%, i Cinquestelle il 4,8%. Per SkyTg24 vale lo stesso discorso di RaiNews24.

Il monitoraggio effettuato per l’Agcom include anche un ranking su chi parla di più tra i singoli politici e i singoli rappresentanti istituzionali. Anche qui emergono differenze tra Rai e Mediaset: nei Tg di Rai1 – esclusi i programmi extra Tg, come le rubriche – Elly Schlein ha il 7,8% del tempo di parola contro il 5,06% di Giorgia Meloni, ma non c’è distinzione tra le edizioni dei Tg. Al Tg2 Meloni segue il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’8,15% del tempo di parola, seguita da Elly Schlein e la stessa classifica vale per il Tg3. A RaiNews24, i dati sono molto diversi: Giorgia Meloni ha parlato per due ore e 54minuti contro i 42 minuti del ministro Guido Crosetto e i 37 minuti di Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

GLI ALTRI DATI NEL DETTAGLIO

Elly Schlein ha parlato per 27 minuti a RaiNews24. Sul Tg4 Meloni ha l’11% del tempo parola contro l’8,32% di Maurizio Gasparri e il 6,39% di Elly Schlein. Il Tg5 dà una percentuale del 22,4% del tempo a Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio rispetto al 6,5% di Giuseppe Conte e il 6,07% di Elly Schlein mentre in classifica c’è anche Giorgia Meloni come Fratelli d’Italia con un altro 4,7%. Anche su Italia 1 Meloni ha il 22% del tempo parola contro il 12% di Elly Schlein. Sempre più equilibrato il Tg de La 7 mentre con SkyTg24 si torna su percentuali simili a Mediaset con il 23% a Giorgia Meloni e il 5,65% a Elly Schlein.

Il Presidente del Consiglio, va sottolineato, ha sempre avuto una maggiore copertura dai Telegiornali anche per evidenti ragioni di cronaca, semmai andrebbe analizzata la presenza spesso preponderante degli esponenti della maggioranza in alcuni Telegiornali. Sarà materia di par condicio preelettorale.