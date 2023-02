Superenalotto, centrato il 6: vincita record da oltre 371 milioni di euro

4 minuti per la lettura

Centrato il 6 dei record al Superenalotto, vincita record da 371 milioni di euro ecco tutte le rivendite che hanno venduto le quote vincenti

È stato centrato il 6 al Superenalotto con vincita record da 371.287.058,70 euro. Questa la combinazione vincente: 1-38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero Superstar: 23.

La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura ripartito in 90 quote da 5 euro ciascuna giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le quote sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori.

LEGGI ANCHE: Superenalotto, Calabria milionaria: 9 quote del 6 dei record vendute in regione

Il 6 al Superenalotto arriva dopo quasi due anni di attesa: l’ultimo risale infatti al 22 maggio 2021, quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone (Fermo). Saranno dunque 90 fortunati a dividersi l’intero bottino, portando a casa poco più di 4 milioni di euro. Il jackpot per il “6” riparte adesso da 54.700.000 euro.

La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di passione e di competenza possibili.

Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.

Contiamo su di voi per preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell’Italia riunita.

ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI.

Ecco il dettaglio delle vincite e delle ricevitorie che hanno venduto le quote in tutta Italia