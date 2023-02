Superenalotto, Calabria milionaria: 9 quote del 6 dei record vendute in regione

2 minuti per la lettura

Esce il 6 dei record al Superenalotto e la Calabria si scopre milionaria … ecco quali ricevitorie hanno venduto le quote vincenti calabresi

Ci son voluti quasi due anni di attesa ma alla fine il 6 al Superenalotto è arrivato con vincita record da 371.287.058,70 euro assegnato grazie alla combinazione vincente: 1-38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero Superstar: 23.

La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. In tutto 90 quote da 5 euro ciascuna acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori praticamente in tutta Italia.

SUPERENALOTTO, LA CALABRIA SI SCOPRE MILIONARIA: VENDUTE 9 QUOTE DEL SUPERSISTEMA DEI RECORD

Tra queste spicca la Calabria. Qui i vincitori sono stati in tutto 9, sparsi in varie zona della Regione. Solo la Campania ha fatto registrare più vincite della Calabria, ossia 14, mentre Sicilia e Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto 9 vincite tanto quanto la regione in punta allo Stivale. I 90 fortunati si porteranno a casa la cifra di 4.123.704,71 euro a testa.

Queste le singole vincite (ognuna di oltre 4 milioni di euro) distribuite per Regione: Campania 14 Friuli Venezia Giulia 9 Sicilia 9 Calabria 9 Marche 7 Lazio 7 Lombardia 7 Puglia 7 Liguria 4 Piemonte 4 Emilia Romagna 4 Toscana 3 Veneto 2 Abruzzo 2 Trentino Alto Adige 1 Umbria 1 Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

L’ultimo 6 prima di quello di oggi 16 febbraio 2023, risale al 22 maggio 2021 con una vincita di 156 milioni di euro avvenuta a Montappone in provincia di Fermo.

ECCO DOVE HANNO ACQUISTATO LE QUOTE VINCENTI IN CALABRIA

Tornando alla Calabria, questo significa che nel territorio regionale i fortunati giocatori hanno vinto complessivamente 37.113.342,39 euro. Ma anche e soprattutto, che da oggi la Calabria ha 9 milionari in più diventati tali con una spesa di 5 euro a testa (per quanto riguarda il costo della singola quota vincente.

Ecco in quali città sono state vendute le quote vincenti in Calabria: