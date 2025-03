Formula 1 2025, Hamilton vince la Sprint Race a Shanghai, pole del Gp a Piastri

2 minuti per la lettura

Primo squillo in rosso per Lewis Hamilton che conquista la Sprint Race in Cina dominando la gara, nelle qualifiche per il Gp in pole position Oscar Piastri

SHANGHAI (CINA) – Lewis Hamilton ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico della Ferrari domina sulla pista di Shanghai e batte Oscar Piastri (McLaren), secondo a 6″889, e Max Verstappen (Red Bull), terzo a 9″804. Ottime indicazioni sul passo gara della Ferrari, che conquista la prima Sprint Race della sua storia.

“Oggi mi sentivo alla grande in pista. A Melbourne è stata dura e penso che molti abbiano sottovalutato quanto sia difficile adattarsi a una nuova macchina. E’ stato fantastico venire qui a Shanghai e sentirmi subito bene in macchina” le parole di Lewis Hamilton dopo la vittoria. “Sono partito bene e sono riuscito a gestire bene le gomme. Non sento la pressione di dover vincere. Dobbiamo fare un passo alla volta e continuare a spingere mantenendo la calma”, conclude il sette volte campione del mondo.

Charles Leclerc in crescita negli ultimi giri, ma non riesce ad andare oltre il quinto posto a 12″190. Ai piedi del podio George Russell (Mercedes), quarto a 11″592. A punti anche Yuki Tsunoda (Racing Bulls), sesto, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), settimo, e un Lando Norris sottotono, solo ottavo. Il britannico della McLaren conserva, comunque, la testa della classifica piloti (26 punti) su Verstappen (24).

Nella qualifica della mattina, invece, è stata la McLaren di Piastri a conquistare la pole position, con il suo 1:30.703 – nuovo record della pista – che consente all’australiano di conquistare la prima pole in carriera e di mettersi davanti a tutti. Zampata di George Russell (Mercedes), che si mette in seconda fila a 0″082. Terzo Lando Norris (McLaren) a 0″152 davanti a Max Verstappen (Red Bull), +0″176. Terza fila tutta Ferrari. Lewis Hamilton (Ferrari), 5° a 0″286, davanti a Charles Leclerc, 6° a 0″380. Completano la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls), 7°, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 8°, Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 9°, e Alexander Albon (Williams), 10°.