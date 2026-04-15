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Catturato a Librino, a Catania, il latitante Giuliano Gerardo Cardamone. L’ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Bicocca, di origine calabrese, del catanzarese, condannato per concorso esterno alla mafia

CATANIA – Si nascondeva in un appartamento occupato abusivamente nel cuore del quartiere Librino, a Catania, seduto su un divano letto in un ambiente spoglio e degradato. Finisce così la latitanza di Giuliano Gerardo Cardamone, 66 anni, ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Bicocca, originario del Catanzarese.

CATTURATO CARDAMONE LATITANTE ED EX DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

L’uomo, figura di spicco dell’amministrazione penitenziaria ora travolta da pesanti sentenze passate in giudicato, deve scontare una pena definitiva di 10 anni di reclusione per i reati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa.

LA CACCIA ALL’UOMO TRA CALABRIA E SICILIA

L’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, era rimasto pendente per diverso tempo. Cardamone, dopo la condanna definitiva, si era reso irreperibile, dando il via a una complessa attività di ricerca che ha visto impegnata la sezione “Catturandi” della Squadra Mobile etnea.

ARRESTO EX DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA, LE INDAGINI IN CALABRIA

Le indagini si erano inizialmente concentrate anche in Calabria, terra d’origine dell’ex funzionario, dove gli inquirenti avevano setacciato i suoi legami storici. Tuttavia, l’esito negativo delle ricerche aveva portato la Procura a dichiararne ufficialmente la latitanza.

IL BLITZ NEL COVO DI LIBRINO A CATANIA



La svolta è arrivata grazie a una serrata attività investigativa coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO). Attraverso pedinamenti costanti e l’uso di presidi tecnici, i poliziotti hanno iniziato a monitorare i movimenti dei familiari dell’uomo. Paradossalmente, il latitante si nascondeva proprio nello stesso stabile del suo indirizzo di residenza ufficiale, all’interno di un alloggio occupato abusivamente.

Nella notte dello scorso 12 aprile, gli agenti hanno fatto irruzione nell’immobile. Cardamone è stato sorpreso mentre si trovava su un divano letto, unico elemento d’arredo insieme a pochi altri mobili di fortuna. Non ha opposto resistenza.

L’EX DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA ORA IN CARCERE



Dopo le formalità di rito espletate negli uffici della Questura di Catania, l’ex dirigente è stato trasferito nel carcere di Agrigento. La chiusura del caso segna un punto fermo su una vicenda inquietante che vede un ex rappresentante delle istituzioni, che per anni ha gestito la sicurezza all’interno del braccio di massima sicurezza di Bicocca, condannato per aver favorito proprio quegli ambienti criminali che avrebbe dovuto contrastare.