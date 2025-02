Cuba nel mirino degli Usa: nuove sanzioni per l’invio di medici all’estero

1 minuto per la lettura

Nuove sanzioni dagli Usa contro Cuba: presi di mira i percorsi che esportano manodopera, specie l’invio di medici cubani all’estero

Gli Stati Uniti hanno introducono nuove sanzioni contro Cuba che bersagliano in particolare i programmi di assistenza attraverso i quali L’Avana invia medici cubani all’estero a Paesi che ne fanno richiesta.

“Oggi annunciamo l’espansione di una politica di restrizione dei visti esistente relativa a Cuba che prende di mira il lavoro forzato legato al programma di esportazione di manodopera cubana”. Lo dichiara il segretario di Stato, Marco Rubio, in una nota.

Si tratta di una politica che “si applica tanto ai funzionari del governo cubano come ai funzionari di governi stranieri, che si ritiene siano responsabili o coinvolti nel programma di esportazione di manodopera cubana, in particolare nelle missioni mediche all’estero di Cuba”.



Il programma di cooperazione medica internazionale è stato avviato negli anni ’60 e per Cuba rappresenta un’importante fonte d’ingresso ancor più nell’attuale contesto di isolamento.

Secondo Bruno Rodriguez, ministro degli Esteri cubano, con questa decisione il segretario di Stato Usa Rubio, già noto per le sue posizioni anti-castriste, “sta anteponendo interessi personali a quelli degli Stati Uniti”.