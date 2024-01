Lotteria Italia 2024, la dea bendata ha baciato Milano, ecco tutti i biglietti vincenti

6 minuti per la lettura

LA dea bendata questa volta ha baciato Milano, scopri tutti i biglietti vincenti nelle diverse categorie previste dalla Lotteria Italia 2024

LA dea bendata questa volta ha baciato Milano. È stato infatti venduto nel capoluogo lombardo il biglietto della Lotteria Italia estratto per la vincita del primo premio, pari a cinque milioni di euro. Secondo posto alla Campania: il biglietto che si è aggiudicato il secondo premio (pari a due milioni e mezzo di euro) è stato venduto infatti a Campagna, in provincia di Salerno.

È comunque la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2023, aggiudicandosi tre dei cinque premi maggiori. A parte il primo premio al tagliando venduto a Milano, infatti, la regione si aggiudica anche il terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano, in provincia di Pavia, grazie al biglietto I 191375, e il quarto, dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle, in provincia di Brescia.

Lotteria Italia 2024, i dati sulle vendite dei biglietti

Ammontano a oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2023 della Lotteria Italia. Un dato, rileva Agipronews, in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. Si conferma, dunque, il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Dalla rilevazione elaborata dalla Direzione Giochi di Adm, riferisce sempre agipronews, il Lazio risulta essere la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti con oltre 1 milione e 200 mila tagliandi, un dato in leggero aumento rispetto al 2022 quando furono 1,18. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila). La Campania, con 645mila tagliandi staccati, si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all’Emilia-Romagna a 616mila biglietti.

IL DATO DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI IN BASILICATA E CALABRIA

Superano quota 42mila i biglietti venduti in Basilicata per l’edizione 2023 della Lotteria Italia, un risultato in crescita del 19,2% rispetto allo scorso anno. In provincia di Matera, sempre secondo quanto reso noto da Agipronews, sono stati 17mila i tagliandi staccati (+22,8%), mentre a Potenza il totale è stato di 25.040 (+16,8%).

Sono stati, invece, 128.380 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Calabria per l’edizione 2023. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in netto aumento (+11,6%) rispetto allo scorso anno. La provincia di Cosenza, sottolinea Agipronews, si conferma regina delle vendite con ben 61.160 tagliandi staccati (+18%), con al secondo posto Reggio Calabria che si assesta a 29.260 (+4,7%). Chiude il podio regionale Catanzaro a quota 23.580 biglietti (+4,2%), con Vibo Valentia 8.080 biglietti (+15,1%) e Crotone 6.300 (+11,7%) a chiudere i conti.

LOTTERIA ITALIA 2024, PREMI DI PRIMA CATEGORIA

Primo premio da 5 milioni di euro venduto a Milano con il tagliando F 306831.

Secondo premio da 2,5 milioni va a Campagna (Salerno) con il tagliando M 382938

Terzo premio da 2 milioni di euro, centrato ad Albuzzano, in provincia di Pavia, grazie al biglietto I 191375

Quarto premio dal valore di 1,5 milioni, vinto a Roncadelle, in provincia di Brescia, con il biglietto C 410438.

Quinto Premio pari a un milione venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini con il biglietto N 454262

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA)

M 245885 PIETRASANTA (LU)

F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR)

F 214883 TRIESTE (TS)

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

I 257605 NAPOLI (NA)

I 063968 PIACENZA (PC)

N 200785 EBOLI (SA)

L 207346 OTTAVIANO (NA)

C 071644 CATANIA (CT)

M 404056 ROMA (RM)

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

M 462363 ROMA (RM)

L 327933 SALA CONSILINA (SA)

LOTTERIA ITALIA 2024, PREMI DI TERZA CATEGORIA