Blitz anti- neonazisti in tutta l’Italia: ragazzo reggino tra gli indagati

Blitz anti-estremismo e neonazisti: Ros smantella rete online, giovane reggino tra i 30 indagati per odio razziale e apologia del fascismo.

BRESCIA– Brescia, il ROS e i comandi provinciali hanno scosso le fondamenta dei gruppi virtuali di estrema destra. La Procura di Brescia e la Direzione Nazionale Antimafia hanno eseguito una misura cautelare e perquisizioni in tutta Italia. Tra i sospettati, con posizioni neonaziste e suprematiste, c’è anche un ragazzo di Reggio Calabria.

L’INDAGINE CHE HA SCOPERTO LA RETE

L’indagine è stata avviata nel dicembre 2023 dall’articolazione Anticrimine di Brescia del ROS. L’ indagine si è concentrata inizialmente sul monitoraggio tecnico dei profili social Telegram e TikTok di un 21enne bresciano. Il ragazzo è ora destinatario di una misura cautelare con l’accusa di propaganda e incitamento all’odio razziale ed etnico, apologia del fascismo e negazionismo della Shoah (ai sensi dell’art. 604 bis co. 2 c.p. e art. 4 co. 3 L. 645/52). Le investigazioni hanno poi permesso di estendere il raggio d’azione a numerosi canali social. Da qua sono stati identificati ulteriori 29 internauti, molti dei quali tra i 18 e i 25 anni (e cinque minorenni all’epoca dei fatti). Questi sono residenti in diverse città italiane e ora indagati per gli stessi reati.

BLITZ ANTI NEONAZISTI TRA GLI INDAGATI: IL RUOLO DEL RAGAZZO REGGINO

Tra questi, è emersa la figura del giovane di Reggio Calabria, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. I gruppi virtuali monitorati, come “White Lives Matter Italia”, “Vannawaffen Tm”, “Sangue E Suolo”, “Spirito Fascista”, “Hooligans/Ns/Wp/Wlm”, “Rivelazioni Non Autorizzate”, “Identita’ Europea” E “Casa Del Fascio”, e erano veri e propri centri di divulgazione di contenuti aberranti. Al loro interno, si propagandavano idee fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico. Si inneggiava al nazismo e all’accelerazionismo, si negava e minimizzava la Shoah, e si faceva apologia del fascismo. Non mancavano, inoltre, incitamenti alla violenza contro persone di colore, immigrati, persone di religione islamica e membri della comunità LGBTQ+, con perfino inviti a compiere azioni incendiarie in cambio di denaro.

L’operazione odierna rappresenta un duro colpo a queste reti estremiste, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la diffusione di ideologie pericolose che minano i principi di democrazia e uguaglianza.