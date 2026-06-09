La nuova fabbrica invisibile: l’intelligenza artificiale rilancia il grano nei borghi

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L’intelligenza artificiale diventa la nuova fabbrica invisibile che permette ai giovani di valorizzare il grano antico e riscattare i borghi rurali.

Nella casa di mio nonno, c’era una stanza in cui si conservava il grano. Era una stanza semplice, fatta di mura in pietra, dove le stesse erano tenute insieme dalla calce messa in bella vista. Li, in grossi sacchi di iuta si conservava il grano, il raccolto che doveva servire alla famiglia per l’intero anno, le cui eventuali eccedenze venivano vendute sul territorio, creando un’economia circolare, che apportava cibo e ricchezza al territorio stesso. In quella stanza c’era la polvere, e se ne percepiva l’odore. Non era la stessa polvere che conosciamo oggi, era meno sottile e aveva un odore diverso: era la polvere dei sacchi di granaglie, la polvere che derivava dalla fatica degli uomini, la polvere che la famiglia doveva sopportare per un anno intero, per averne in cambio cibo e nutrimento.

IL SALTO MANCATO: DALLA CIVILTÀ CONTADINA AL DIGITALE

Oggi in quella stessa stanza c’è un ragazzo, seduto davanti a un computer, connesso con il mondo intero, che parla di quello stesso grano antico, ma con mezzi diversi e rivolgendosi a persone che, magari, sono dall’altra parte del pianeta, alimentando, così, un’economia che è sì circolare, ma su scala molto più ampia, apportando, forse, minori benefici al territorio circostante, quantificabili solo in termini di ricchezza monetaria. Fuori, intanto, il paese è rimasto lo stesso di sempre: con le case in pietra, i vicoli stretti che qualche volta tolgono l’aria, le vie polverose che attraversano le campagne e scendono a valle, i vecchi seduti davanti al bar, le serrande abbassate e le scuole con sempre meno bambini.

Nulla sembra essere cambiato in un sistema nel quale, in realtà, tutto si è trasformato. In questo paese nessuno ha mai sentito le sirene delle fabbriche, non ci sono mai state le ciminiere ad inquinare l’aria e la terra: qui non abbiamo mai conosciuto realmente un passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GRANO ANTICO

Da queste parti l’industria è arrivata come arrivano certi temporali d’estate, con qualche tuono, due lampi, un po’ d’acqua, e poi di nuovo il silenzio. E noi siamo rimasti fermi, lì nel mezzo. Non abbiamo mai visto le industrie, ma, lentamente, ora stiamo diventando digitali.

C’è stato un tempo in cui le nostre terre erano attraversate da un fremito antico, dall’attaccamento alla terra, da un modo di stare al mondo che si rifletteva sulla postura stessa dei suoi abitanti. Era il tempo in cui la civiltà contadina decideva per se stessa e per il mondo, oltre che per la terra. Era il tempo in cui intere famiglie si affannavano nei campi, disegnando i profili di interi territori, di colline e di valli, punteggiando il terreno con macchie di coltivazioni dai colori variopinti.

Le valli erano un mosaico di geometrie, sin da quando l’aratro solcava la terra seguendo da vicino i buoi. Sin da allora la civiltà contadina aveva conosciuto un’evoluzione lenta, fatta di piccole migliorie, di nuove tecniche agricole apprese e tramandate con lentezza. Solo l’avvento dell’epoca industriale aveva portato ad un salto temporale, che, però, aveva interessato solo marginalmente l’agricoltura. Furono le industrie i veri motori dell’economia di quell’epoca, che è durata fino ai giorni nostri. L’industrializzazione ha significato fare un salto nello spazio, perché significava riorganizzare le conoscenze umane per renderle strumentali rispetto a ciò che si aveva intenzione di produrre, e la produzione ha influenzato tanto lo spazio, perché ci ha riempiti di merci di ogni tipo. Ma l’agricoltura ne è stata toccata marginalmente.

LA RESISTENZA DEI CONTADINI E I RITMI INVALICABILI DELLA NATURA

C’è stata una lenta meccanizzazione degli strumenti di lavorazione, e forse potremmo far rientrare in questo periodo anche l’utilizzo dei concimi di sintesi, nati per aiutare i terreni a produrre di più, ma, che di fatto, hanno contribuito ad un depauperamento del suolo medesimo. I contadini delle nostre terre hanno vissuto questo lungo periodo in modo marginale, così come marginale è rimasta la loro vita nei paesi, rispetto ai ritmi frenetici delle città. D’altra parte, sarebbe stato impossibile accelerare artificialmente i ritmi della natura. Ogni cosa, in natura, ha i suoi tempi che sono programmati all’interno delle cose stesse.

Così accade che il grano sa di dover nascere ad aprile e di maturare a luglio, le ciliegie di diventare rosse a giugno e le fragole a maggio. Ogni oggetto del creato rispondeva ancora alle leggi della natura, fregandosene altamente delle moderne industrie e dei nuovi ritmi dettati dal nascente capitalismo, e con essi anche i contadini erano rimasti ancorati ai vecchi ritmi circadiani.

LA SECOLARE TRADIZIONE DELLA TRANSUMANZA E I TRATTURI MILLENARI

Per secoli gli allevatori hanno spostato mandrie di vacche podoliche dalle montagne alle pianure e viceversa, a seconda della stagione che gli si parava dinanzi. Per secoli la transumanza ha scandito i ritmi di intere famiglie, e con esse di intere fasce di territorio, determinandone ricchezza o impoverimento. Anche l’allevamento ha risentito poco dell’arrivo dell’epoca industriale. Il bestiame non poteva, di certo, essere organizzato in grandi opifici, e ben poco c’era da meccanizzare rispetto a quelle tecniche d’allevamento che vantavano millenni di storia. Basterebbe, per tutti, ripercorrere la storia del tratturo Pescasseroli Candela, per avere un’idea di come la storia millenaria degli allevatori abbia tracciato vie e destini, rotte ed economie di un’intera regione e di un’intera nazione.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME NUOVA FABBRICA INVISIBILE DELL’ANTICO GRANO E NON SOLO

E oggi, siamo di nuovo davanti a un bivio, solo che questa volta non si vede. Non ha cancelli, non ha fumo, non ha il rumore delle presse o del ferro delle catene di montaggio. Non arriva con le ciminiere, non occupa vallate, non sporca il cielo. La modernità di oggi arriva silenziosamente, attraverso uno schermo acceso, passando per una connessione in rete, dentro ad una macchina capace di rispondere, di scrivere, di immaginare e di farci parlare in tutte le lingue del mondo.

Così l’intelligenza artificiale sta diventando la nuova fabbrica invisibile, la nuova soglia della modernità. E a differenze delle industrie che erano ingombranti e inquinanti, quest’ultima sta entrando nelle case e nelle vite dei contadini stessi, che, per la prima volta nella storia dell’umanità, stanno conoscendo delle modificazioni ai loro ritmi di vita, alla loro continua routine classica. E sotto questo aspetto, questo tipo di modernità va più in sintonia con lo stile di vita lento dei contadini. Si adatta meglio alla lentezza dei processi naturali, che non devono essere stravolti, ma supportati, aiutati, riorganizzati e controllati. Un algoritmo giusto, infatti, può aiutarci a comprendere meglio il nostro stesso paese, può essere d’aiuto per farci vendere un prodotto, e soprattutto può essere utile per farci scrollare di dosso quella scomoda sensazione di essere una periferia del mondo.

IL DIGITALE CHE VALORIZZA IL GRANO DEI NONNI

E per tutti questi motivi, oggi, nella stanza di mio nonno non ci sono più i polverosi sacchi di grano, ma c’è un giovane, che attraverso un computer, e con il supporto dell’intelligenza artificiale, sta facendo più di quanto abbiano potuto fare mio nonno stesso ed intere generazioni di contadini. L’unico messaggio che mi sento di lanciare è che per quanto possa avanzare la modernità dei ragionamenti, allo stesso modo bisogna avere rispetto dei tempi della natura. Solo in questo modo i due mondi potranno integrarsi a vicenda, apportando benefici a tutti gli uomini e al pianeta.

Giuseppe Tecce, scrittore