Nuova Range Rover Velar, eleganza e cura del dettaglio

ROMA – La nuova Range Rover Velar è caratterizzata dalla più recente tecnologia, dalla raffinatezza del marchio e da un nuovo design. La nuova griglia – insieme ai nuovi fari Pixel Led e alle luci diurne Signature – assicura il look che caratterizza l’intera famiglia. Nella parte posteriore, il potente sbalzo fornisce equilibrio e mette in evidenza l’imponente lunghezza, mentre il nuovo paraurti basso posteriore crea un equilibrio di proporzioni, celando i terminali di scarico per un look pulito ed elegante.

All’interno, l’ultima evoluzione dell’infotainment Pivi Pro Range Rover è l’elemento centrale. L’interfaccia di vetro curvo da 11.4″ è posizionata ergonomicamente più in alto per un impiego più semplice, con minori possibilità di distrazione e riflessi. La Range Rover Velar continua a offrire un’alternativa alla pelle e sedili dal nuovo design e nuovi materiali.

Tale opzione combina il tessuto danese in lana Kvadrat con inserti Ultrafabrics in tessuto di poliuretano, traforati a schema Diamond Herringbone. Vengono introdotte quattro nuove colorazioni dei rivestimenti in pelle, completate da una scelta accurata di dettagli, come il nuovo Moonlight Chrome sul volante, sui bordi della consolle centrale e sulle prese d’aria. Tre nuove opzioni di colore si uniscono alla line-up vernici: Metallic Varesine Blue, Premium Metallic Zadar Grey e Arroios Grey.

L’abitacolo confortevole riduce al minimo il rumore della strada grazie alla pionieristica tecnologia Active Road Noise Cancellation, che rileva le frequenze esterne ed elabora automaticamente un antirumore attraverso il sistema audio del veicolo, riducendo il livello di rumore interno complessivo di un minimo di 4 dB. L’ultimo sistema Cabin Air Purification Plus è disponibile come parte del Comfort Pack opzionale (standard su Autobiography) per il benessere e la vigilanza degli occupanti, grazie ad una superiore qualità dell’aria.

Inoltre, i dispositivi CO2 Management e PM2.5 Cabin Air Filtration, migliorano l’ambiente in cabina monitorando l’aria interna ed esterna e regolandosi di conseguenza. Il Dynamic Bend Lighting utilizza i dati di velocità e sterzata per illuminare angoli e bordi bui, mentre gli abbaglianti possono focalizzare anteriormente la luce per quasi mezzo chilometro, per una visibilità ottimale. La nuova Range Rover Velar ha la potenza adatta a tutti i clienti, inclusa la plug-in P400e. Questa è disponibile accanto a una gamma di motori Ingenium diesel, dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) che aumenta efficienza e le prestazioni, e benzina. Il comfort di guida è garantito da telai e sospensioni avanzate.

L’Electronic Air Suspension, opzionale, offre un comfort sereno, mantiene la sua compostezza anche sulle strade più accidentate e addolcisce il passaggio sui dossi grazie all’Adaptive Dynamics, un sistema avanzato che varia continuamente le forze di smorzamento su ciascuna ruota. L’equilibrio tra guida esclusivamente elettrica e prestazioni a benzina, rende la Range Rover Velar P400e perfetta per brevi viaggi urbani così come per viaggi più lunghi. Con una coppia combinata di 404 CV e 640 Nm dal suo motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0-100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 209 km/h.

Può anche viaggiare con la sola energia elettrica fino a 140 km/h. Il P250 eroga 250 CV e 365 Nm di coppia, registra 0-100 km/h in 7,5 secondi, emissioni di CO2 da 211g/km e consumi fino a 9.3 l/100km. Il diesel D300 da 3,0 litri a sei cilindri in linea sviluppa 300 CV e 650 Nm di coppia e offre prestazioni potenti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Sono montati turbo sequenziali e un avanzato sistema di post-trattamento, con emissioni di CO2 da 188g/km e consumi di 7,2l/100km. Il 2.0 litri, diesel a quattro cilindri D200 Ingenium eroga 204 CV con emissioni di CO2 da 168 g/km e consumi fino a 6.4 l/100km.

L’Adaptive Dynamics è di serie su tutti i modelli a sei cilindri e PHEV, nonché su tutti i modelli a quattro cilindri con specifica Dynamic HSE, e assicura che la rigidità delle sospensioni sia ottimizzata per le condizioni di guida, migliorando il comfort di guida e la maneggevolezza. C’è anche una calibrazione specifica per la guida in fuoristrada. Sono inoltre garantite prestazioni eccellenti su tutti i terreni, con la garanzia dell’ampia gamma di capacità Range Rover grazie a un sistema intelligente di trazione integrale on-demand (AWD). Questa garantisce la distribuzione ottimale della coppia a seconda della situazione, sia nella guida dinamica su strada, sia in partenza sulle superfici a scarsa aderenza.

