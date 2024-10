2 minuti per la lettura

Immaginate una carovana di 35 Lamborghini tirate a lucido, con le loro livree fiammanti, acquattate sull’asfalto come a voler inghiottire la strada. E immaginate lo stesso numero di piloti, tutte donne e tutte con la passione per i motori, pronte a sfidare le strade tortuose del deserto dell’Arizona. Questo è stato #Shedriveslambo, mega raduno che per la seconda volte ha attratto a Sedona, in Arizona, 35 clienti provenienti da tutti gli Stati Uniti per rendere omaggio alle donne che possiedono e guidano una supercar del Toro.

LE AUTO CHE HANNO PARTECIPATO

Una tre giorni a cui hanno partecipato la Huracán Sterrato, perfetta per ogni terreno, Huracán Tecnica, con la sua guida divertente, e Huracán STO, pensata per la pista. Ma anche le prime vetture ibride del brand, ossia la Revuelto HPEV (High Performance Electrified Vehicle) plug-in con motore V12, il Super Suv Urus SE e la nuova Temerario con motore V8 biturbo.



#SHEDRIVESLAMBO: ANDREA BALDI CEO MLAMBORGHINI PER LE AMERICHE

“Abbiamo dato vita a #SHEdrivesalambo nel 2023 per rendere omaggio allo spirito coraggioso, avventuroso e appassionato delle nostre clienti”, ha affermato Andrea Baldi, Automobili Lamborghini Chief Executive Officer per le Americhe. “Queste donne hanno scelto Lamborghini non solo per la nostra incredibile storia, ma anche per il futuro verso il quale è proiettato il nostro brand. Amano la nostra attenzione ai dettagli, la dedizione verso l’eccellenza e il rispetto della tradizione. Eventi come questo ci permettono di continuare ad accrescere la nostra community di clienti donne negli anni a venire.”