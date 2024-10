A Lamborghini il Top Job Best Employers 2024/2025

2 minuti per la lettura

Automobili Lamborghini ha conquistato il riconoscimento Top Job Best Employers 2024/2025, affermandosi come uno dei migliori luoghi di lavoro in Italia e classificandosi al primo posto nel settore automotive. A conferire ogni anno il premio è l’Istituto tedesco di qualità ITQF che stabilisce, attraverso un sondaggio anonimo tra i dipendenti ed un complesso calcolo di rating sulla base delle risposte fornite dai lavoratori, quali siano le migliori aziende nelle quali lavorare.

TOP JOB BEST EMPLOYERS 2024/2025: UN SONDAGGIO ONLINE SU 10.671 DIPENDENTI

Lo studio si basa su una valutazione approfondita, tramite una serie di domande, di aspetti quali il clima lavorativo, lo sviluppo professionale, le opportunità di crescita, la sostenibilità ed i valori aziendali. Grazie a un sondaggio online che ha raccolto 10.671 opinioni di dipendenti di aziende con almeno 300 addetti in Italia, sono state certificate 379 realtà aziendali.

IL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO

Il Top Job Best Employers 2024/2025 arriva in un momento particolarmente significativo per la Casa di Sant’Agata Bolognese, a un anno dalla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo, nel periodo di avvio della nuova organizzazione del lavoro che ha introdotto misure innovative per la conciliazione tra l’attività lavorativa e le esigenze personali, che si aggiungono a quelle già esistenti e rivolte a garantire il mantenimento di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento ricevuto come Top Job Best Employers, attraverso una indagine indipendente, incentrata su aspetti chiave della gestione delle organizzazioni”, dichiara Umberto Tossini, Chief People, Culture and Organization Officer di Automobili Lamborghini. “L’obiettivo strategico è assicurare un ambiente sempre più inclusivo e attento ad armonizzare le aspettative degli individui con le priorità di business, per realizzarle in modo armonico. Le nostre attività di ascolto, articolate su più livelli e attraverso diversi canali, ci consentono di disegnare soluzioni innovative e integrate per garantire il benessere delle persone in senso olistico. La nostra Azienda conferma, in questo modo, la sua piena maturità tra gli Employers of Choice nel panorama internazionale.”