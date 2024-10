2 minuti per la lettura

Arriva nelle concessionarie la nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, una edizione speciale abbina al noto marchio di abbigliamento sportivo. Ne saranno disponibili solo 4.806 unità, in omaggio all’altezza del Monte Bianco, a cui in parte la vettura si ispira.

“Il massiccio del Monte Bianco è stato a lungo un banco di prova per gli alpinisti, sfidandoli a trovare modi per muoversi più velocemente, più leggeri e in modo più efficiente in montagna”, spiega Mariano Alonso, General Manager di The North Face EMEA. “Questa continua ricerca ha motivato The North Face a sviluppare abbigliamento e attrezzature in grado di soddisfare le esigenze di ambienti così estremi, e rappresenta un forte simbolo della partnership tra i nostri due brand”.

CARATTERISTICHE

La vettura è il risultato di uno sforzo collaborativo tra i team di design di entrambi i marchi, che hanno lavorato su questo progetto per oltre due anni. Hanno sapientemente fuso elementi iconici con materiali esclusivi accanto a un design funzionale che incorpora tonalità mimetiche e neutre, riflettendo l’ambiente naturale. La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è dotata di un propulsore ibrido a 48V e trazione integrale che rappresentando un significativo avanzamento nel percorso di elettrificazione di Jeep, mantenendo allo stesso tempo l’impegno del brand verso le prestazioni.

LA PAROLA A JEEP

“Questa partnership è concepita con l’obiettivo di aprire la strada verso un futuro più sostenibile, offrendo una nuova visione dell’esplorazione attraverso un’esperienza di prodotto davvero esclusiva e innovativa”, ha dichiarato Eric Laforge – Head of Jeep Brand per la Regione Enlarged Europe. È il risultato di una profonda scoperta reciproca, radicata in valori condivisi e tratti comuni, che riflettono l’eccellenza rappresentata da entrambi i brand”.



“Questa partnership rende la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition non solo un prodotto esclusivo, in cui forme e funzioni hanno uno scopo preciso – spiegano alla casa madre – ma anche la risposta per coloro che, come gli appassionati di entrambi i brand, aspirano a scoprire la natura in modo sostenibile, con qualità, praticità, sicurezza e comfort”