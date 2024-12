6 minuti per la lettura

1. FIAT PANDA – 6.645 unità (7.052 a ottobre)

Nonostante una manciata di unità in meno, la Panda resta sul gradino più alto del podio anche a novembre. La besteseller di casa Fiat ha chiuso novembre con 6.645 pezzi all’attivo, contro i 7.052 di ottobre. La Panda offre motorizzazioni che spaziano dal bifuel benzina/Gpl, mild hybrid con potenze da 69 a 85 Cv. Disponibile anche in versione 4×4, è lunga 3,69 metri con un bagagliaio da 225 a 870 litri, e ha un listino che parte da 15.900 euro.

2. DACIA SANDERO – 5.402 unità (4.948 a ottobre)

Anche la Dacia Sandero mantiene la stessa posizione di ottobre, ma al contrario della Panda ha accumulato più pezzi rispetto al mese scorso. Novembre chiude infatti con 5.402 unità contro le 4.948 di ottobre, e questo grazie alla versatilità della propria offerta. Due le varianti di carrozzeria, la Streetway e la Stepway, e motorizzazioni benzina e bifuel benzina/Gpl fino a 110 Cv. Il prezzo parte da 13.250 euro.

3. CITROEN C3 – 3.991 unità

Terzo posto a sorpresa per la Citroen C3, una delle vetture compatte da più tempo sul mercato, che chiude novembre con ben 3.991 unità all’attivo. I motori disponibili sono solo tre, due benzina e un Diesel. Alla base della gamma troviamo il 1.2 PureTech 3 cilindri aspirato da 83 Cv e 110 Nm di coppia, accoppiato al solo cambio manuale a 5 marce. Al top c’è invece il 1.2 PureTech 3 cilindri ma dotato di turbocompressore da 110 Cv e 230 Nm di coppia. Sul fronte del diesel c’è il collaudato 1.5 BlueHDi, un 4 cilindri turbodiesel capace di 102 Cv e 250 Nm, ed accoppiato al solo cambio manuale a 6 rapporti. I prezzi partono da 18.650 euro per la versione 1.2 PureTech You da 83 Cv, e arrivano ai 23.600 euro per la 1.2 PureTech Turbo da 110 Cv.

4. JEEP AVENGER – 3.830 (4.584 a ottobre)

La bestseller di casa Jeep questo mese ha lasciato il podio scivolando al quarto posto e perdendo parecchi pezzi rispetto a ottobre. Il mese di novembre ha chiuso infatti con 3.830 unità, contro le 4.584 di un mese fa. Disponibile nelle versioni a benzina con il 1.2 turbo da 100 Cv e 1.2 mild hybrid da 101 Cv, la Jeep Avenger è disponibile anche nell’allestimento full electric da 115 kW (156 Cv). Il listino parte da 24.300 euro, ma per la versione elettrica si sale a 39.400 euro.

5. TOYOTA YARIS – 3.418 unità (2.755 a ottobre)

La Yaris scala la top ten di novembre di ben due posizioni, dal settimo al quinto posto, grazie a 3.418 pezzi venduti rispetto ai 2.755 di ottobre. Disponibile con motori a benzina e ibridi, ha visto di recente anche l’ingresso in gamma di una versione più potente che monta il nuovo sistema ibrido di quinta generazione in grado di erogare 130 Cv. Per i prezzi si parte da 24.500 euro.

6. TOYOTA YARIS CROSS – 3.099 (3.314 unità a ottobre)

Scivola invece dal quarto al sesto posto la sorella “Cross”, per via di una manciata di pezzi in meno rispetto al mese scorso. Disponibile con il sistema full hybrid da 116 Cv o 131 Cv, con trazione anteriore o 4×4, ha un prezzo che parte da 28.650 euro.

7. PEUGEOT 208 – 3.065 unità (3.304 a ottobre)

Anche la Peugeot 208, molto amata dalla fascia di automobilisti giovani, perde due posizioni da un mese all’altro per via di poco più di 200 pezzi in meno. Disponibile in versione benzina e mild hybrid, fino a 131 Cv, oltre all’offerta delle varianti elettriche da 100 e 115 kW (136 e 156 Cv), la Peugeot 208 ha un prezzo di listino che parte da 20.470 euro per la versione termica e da 35.080 per l’elettrica.

8. VOLKSWAGEN T-ROC – 3.004 unità

Nella top ten di settembre compariva al penultimo posto, per scomparire nella classifica di ottobre. Ed ora rieccola qui, ad occupare l’ottava posizione grazie a 3.004 pezzi venduti nel mese di novembre. Il Suv targato Volkswagen viene venduta in tre motorizzazioni benzina con potenze comprese fra i 116 e i 300 Cv, più due 2.0 Tdi turbodiesel da 116 o 150 Cv. Il prezzo di listino parte da 30.350 euro

9. RENAULT CAPTUR – 2.729 unità (3.053 a settembre)

Chi si rivede. Dopo essersi preso un mese di vacanza, anche il Suv compatto del marchio francese, con 2.729 unità all’attivo, torna nella top ten di novembre. Renault Captur offre motorizzazioni benzina, mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid e Gpl con potenze fino a 159 Cv. Il prezzo di listino parte da 22.550 euro.

10. RENAULT CLIO – 2.643 unità (3.171 a ottobre)

Chiude la top ten di novembre la Renault Clio, scivolando anche lei di ben quattro posizioni, dal sesto al decimo posto. Oramai alla sua quinta generazione – la prima risale al 1990 – offre una scelta di motorizzazioni fra unità benzina, gasolio e bifuel a benzina/Gpl con potenze fino a 101 Cv. Interessante anche il sistema full hybrid da 143 Cv. Il prezzo parte da da 17.550 euro.

