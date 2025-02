San Valentino? Ecco le 10 auto dei film d’amore

6 minuti per la lettura

Ok, d’accordo, il cinema è finzione, lo sappiamo tutti. Ma quante volte ci siamo persi dietro alle storie d’amore sul grande schermo. E quanto è stato bello. Ma soprattutto quante volte un’automobile è stata in qualche modo coprotagonista insieme agli attori in carne ed ossa in film d’amore. Gli esempi sono innumerevoli, ma qui ve ne vogliamo proporre soltanto 10, quelli che ci sono piaciuti di più, e speriamo che piacciano anche a voi. Buona lettura e, ovviamente, buon San Valentino.

1. Vacanze romane – La Vespa

Partiamo dal bianco e nero, con uno dei film che ha reso celebre un mito come Audrey Hepburn: Vacanze romane. In questa storia la protagonista non è un’auto bensì uno scooter, anzi “lo” scooter per eccellenza, la celebre Vespa con cui Gregory Peck nei panni del reporter americano Joe Bradley porta in giro per Roma la principessina Anna. In questo film Audrey Hepburn vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista.

2. Il Laureato – Alfa Romeo Duetto

Come dimenticare la folle corsa che Dustin Hoffmann, nei panni di un giovane laureato che ancora deve capire cosa fare della propria vita, affronta per impedire il matrimonio della sua amata Elaine, la bellissima attrice Katharine Ross. Protagonista in questo caso è il mitico Duetto rosso Alfa Romeo, battezzato per la sua forma aerodinamica “Osso di seppia”. Un film mozzafiato che vale la pena di vedere per lo meno dieci volte.

3. Pretty Woman – Lotus Esprit SE

Chiudiamo il podio con la favolona per eccellenza. Del resto quale donna non vorrebbe essere corteggiata da uno come Richard Gere. E, altrettanto, quale uomo non vorrebbe avere la possibilità di corteggiare una come Julia Roberts. Nel film diretto nel 1990 da Garry Marshall e campione di incassi, l’incontro fra i due protagonisti avviene tramite una Lotus Esprit SE, un’auto le cui origini risalgono a una concept disegnata da Giorgio Giugiaro del 1972.

4. Viaggi di nozze – Bmw Serie 3 E36 Cabrio

Posiamo i fazzoletti e facciamoci due risate. “Famolo strano” era il motto che scandiva il matrimonio fra Carlo Verdone e Claudia Gerini nel film “Viaggi di nozze” del 1995. In una scena che resterà nella storia del cinema italiano, i due fanno sesso a bordo della loro Bmw Serie 3 E36 Cabrio lanciata a 200 orari. I due protagonisti vengono anche immortalati dall’autovelox, di fronte all’incredulità della polizia stradale.

5. Titanic – Renault Type CB Coupe de Ville

Questo è amore vero. Leo di Caprio muore nelle gelide acque dell’Oceano Atlantico per salvare la sua fidanzata Kate Winslet in seguito al tragico naufragio del Titanic. Prima di quella scena finale, per chi ricorda bene il film, i due si rifugiano nella stiva della nave dove sono parcheggiate le automobili, e all’interno di una di queste consumano la loro prima, e ultima, notte d’amore. La macchina in questione è una gloriosa Renault Type CB Coupe de Ville.

6. Notting Hill – Peugeot 406 Break

A parte tutto, che capolavoro di grazie e di bellezza. Il film tanto delizioso quanto iconico, diretto da Roger Michell nel 1999 vede protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant: lei nei panni di una diva del cinema, lui di un anonimo libraio. Anche qui siamo nel regno delle favole, dove lei, che potrebbe avere chiunque, si innamora di lui (e lui di lei). Indimenticabile la scena rocambolesca dove al volante di una Peugeot 406 Break, lui deve raggiungere la conferenza stampa che vede al centro Julia Roberts. Film fortemente consigliato.

7. La guerra dei Roses – Morgan Roadster

Le storie non sempre sono a lieto fine. Qui i due protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner, vestono i panni di una coppia in crisi. In una delle tante scene del film dove i due se ne fanno di tutti i colori, una Morgan Roadster del 1960 di proprietà di Oliver Rose (Michael Douglas), finisce schiacciata dal Suv della moglie Barbara. Il bello è che è tutto vero: l’auto venne distrutta sul serio per essere poi restaurata da un appassionato di origini italiane.

8. Grease – Ford Deluxe Cabrio

Nel musical campione di incassi con John Travolta (Danny Zuko) e Olivia Newton-John (Sandy Olsson), la protagonista su quattro ruote è una Ford Deluxe Cabrio customizzata dal gruppo di amici di Danny con dei fulmini sulla fiancata. L’auto parteciperà a una corsa all’ultimo sangue … Vedere per credere.

9. Sesso e fuga con l’ostaggio – Bmw Serie 5

Ancora una scena ad alta densità erotica ma soprattutto ad alta velocità, sullo stile Verdone-Gerini. Nel film, datato 1994 e intitolato in inglese “The Chase”, il protagonista Charlie Sheen ruba una Bmw Serie 5 senza accorgersi che all’interno c’è Kristy Swanson con la quale si chiarirà in un modo tutto speciale …

10. Se scappi ti sposo – Chevrolet Camaro Cabrio

Chiudiamo questa romantica classifica con un altro film che vede protagonista la coppia Julia Roberts. e Richard Gere e diretta sempre dallo stesso Garry Marshall. Da un viaggio a bordo di una Chevrolet Camaro Cabrio intrapreso da Ike per raggiungere Maggie inizierà la storia d’amore fra i due.

