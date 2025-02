105XMasters Winter Tour: Jeep va in settimana bianca

1 minuto per la lettura

Appuntamento a Courmayeur il 22 e il 23 febbraio con il 105XMasters Winter Tour 2024/2025, tappa in cui Jeep sarà assoluto protagonista. Un’occasione unica in cui sarà possibile, prenotandosi con l’app XMasters, provare la Wrangler 4xe sulla pista della Royal Driving Experience.

NON SOLO MOTORI

Il programma dell’evento prevede sport, spettacolo e divertimento. Il pubblico sarà accolto dagli speaker di Radio 105 e potrà partecipare e assistere a clinic di carving, spettacoli di side hits, acrobazie mozzafiato e tanto altro per gli appassionati di snowboard. Non mancheranno esibizioni di street dance e hip hop oltre all’immancabile après ski del sabato pomeriggio, un appuntamento che trasforma il tramonto in un momento di pura magia.

JEEP WRANGLER 4xe

La Wrangler 4xe elettrificata è la più performante di sempre. Utilizza un motore a benzina turbo da 2,0 litri, con una potenza totale di 380 Cv e una coppia di 637 Nm, un cambio automatico a 8 rapporti, due motori elettrici e una batteria ad alto voltaggio, che garantisce un’autonomia completamente elettrica fino a 53 km nelle aree urbane e un consumo di carburante di 3,5 l/100 km.

JEEP AVENGER

Il pubblico potrà vedere da vicino anche la Jeep Avenger 4xe, la più recente declinazione del Suv disegnato a Torino nonché il più venduto in Italia nel 2024 e a gennaio 2025. merito di una gamma completa. Ossia: 100% elettrico, 1.2 benzina da 100 Cv, e-Hybrid con cambio automatico, 4xe a trazione integrale da 136 Cv.

LEGGI ANCHE: Jeep Renegade e Compass North Star, ecco la serie celebrativa