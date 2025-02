Nuovo Laureato Chronograph: con una Aston Martin al polso 

2 minuti per la lettura

Non sarà come avere una Aston Martin in garage, ma da qualche parte bisogna pur iniziare. Ecco dunque pronto per gli appassionati del marchio di 007 il nuovo “Laureato Chronograph Aston Martin Edition”, ovvero l’ultimo orologio nato dalla partnership tra Girard-Perregaux e il costruttore di auto. Di colore verde come la iconica tonalità delle stesse vetture, il quadrante è ravvivato da una vernice automobilistica iridescente, applicata tramite un complesso processo in 14 fasi.

IL VERDE, UN COLORE ICONICO

L’associazione di Aston Martin con il verde è iniziata nel 1922, quando i piloti gareggiavano con i colori delle nazioni o per Aston Martin, un colore che in seguito fu battezzato British Racing Green. Aston Martin ora ha nove esclusive tonalità di verde all’interno della sua tavolozza di colori di base, oltre a opzioni illimitate tramite il suo servizio personalizzato, Q by Aston Martin. L’integrazione del verde non è però l’unica sinergia tra il marchio e Girard-Perregaux Il celebre orologiaio ha preso in prestito anche materiali avanzati familiari ad Aston Martin, come ad esempio il titanio di grado cinque utilizzato per l’hypercar Valkyrie.

LA PAROLA AD ASTON MARTIN

“Sia che progettiamo una supercar ultra lussuosa ad alte prestazioni o un orologio con il nostro partner Girard-Perregaux, creare un pezzo di maestria è al centro del nostro lavoro e delle nostre creazioni”, dice Marek Reichman, Vicepresidente esecutivo e Chief Creative Officer di Aston Martin. “Un’Aston Martin è più di un’auto, è un’espressione della personalità di un individuo, una passione, qualcosa che spesso è condivisa con la proprietà di un orologio”.

LAUREATO CHRONOGRAPH ASTON MARTIN EDITION

Sesto di una collezione di orologi nati dalla collaborazione tra i due marchi di lusso – il primo era di appena quattro anni fa – il nuovo Laureato Chronograph Aston Martin Edition è limitato a 188 esemplari, disponibili in tutto il mondo presso i rivenditori Girard-Perregaux.