Bmw, lo stabilimento di Monaco si prepara per la Neue Klasse

Motori al massimo all’interno dello stabilimento del Bmw Group di Monaco di Baviera, in procinto di accogliere la produzione della NEUE KLASSE. Attualmente sono in fase di costruzione tre nuovi capannoni per la carrozzeria, l’assemblaggio e la logistica di produzione associata. “Per l’avvio della NEUE KLASSE avremo uno stabilimento all’avanguardia a Monaco, caratterizzato da flessibilità, innovazione e, soprattutto, efficienza”, afferma il Direttore dello stabilimento Peter Weber.

DAL 2027 SOLO AUTO ELETTRICHE

A partire dal 2027, lo stabilimento di Monaco produrrà esclusivamente veicoli completamente elettrici. “Con la NEUE KLASSE ridurremo significativamente i costi di produzione nello stabilimento di Monaco”, aggiunge Weber. “Oltre ai processi di produzione ottimizzati e all’automazione mirata, la nuova architettura del veicolo della NEUE KLASSE contribuirà anch’essa a generare ulteriori efficienze. Concentrandosi su una sola variante di motore, si riducono i passaggi di produzione e il numero di componenti – ad esempio, i cablaggi, che prima variavano in base al tipo di motore e potevano risultare complessi da installare”.

BMW NEUE KLASSE: PRODUZIONE PRE-SERIE PRESSO LO STABILIMENTO PILOTA

I primi veicoli pre-serie saranno costruiti prima della fine dell’anno presso lo stabilimento pilota del Centro di Ricerca e Innovazione (FIZ) del BMW Group, con il supporto del team di produzione dello stabilimento di Monaco. “Oltre allo stabilimento pilota al FIZ, stiamo utilizzando anche simulazioni virtuali per garantire una fase di avvio senza intoppi”, afferma Weber, descrivendo la situazione insolita nell’anno decisivo prima del lancio. Il team di esperti dello stabilimento di Monaco sta collaborando anche con i colleghi del nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, dove il primo modello della NEUE KLASSE entrerà in produzione entro la fine di quest’anno.