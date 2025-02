Due Fiat 500 per Giorgio Armani 

1 minuto per la lettura

Il numero uno di Stellantis John Elkann e Oliver Francois, Ceo di Fiat, hanno consegnato a Giorgio Armani le prime due Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition prodotte nello stabilimento di Mirafiori, suggellando la partnership tra due colossi del made in Italy.

PARLA IL CEO DI FIAT

“Con la consegna delle due 500e in edizione limitata a Giorgio Armani, consolidiamo questa prestigiosa collaborazione. Un legame che ci ha permesso di raggiungere livelli di artigianalità, cura e dettaglio mai visti prima in questo segmento”, ha dichiarato Oliver Francois. “La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna la visione del brand verso un cambio di prospettiva per un mondo più sostenibile, attraverso la forza di due rinomati marchi globali e italiani. Vorrei ringraziare Giorgio Armani per essere stato personalmente coinvolto in questo progetto.”

LEGGI ANCHE: City car by Fiat, le più amate dagli europei



“La promozione dei veicoli elettrici è essenziale per un futuro più sostenibile, e FIAT si sta impegnando fortemente in questa direzione”, spiegano alla casa madre. “La strategia si focalizza su due principi: ridefinire il concetto di auto elettrica concentrandosi sulla bellezza. La bellezza evoca gioia e un senso di responsabilità ed entusiasmo per la guida. Rende le auto elettriche attraenti ed eticamente corrette contribuendo ad una transizione verso un mondo più sostenibile. Grazie a questa visione, il Centro Stile FIAT, insieme all’Armani Design Team, ha creato la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, riuscendo a fondere l’eleganza italiana con l’impegno etico per cambiare il mondo con stile”.