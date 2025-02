Mercedes, al via i test per le batterie allo stato solido

2 minuti per la lettura

Quando si dice la fusione di più cervelli. Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP), società specializzata in tecnologie di Formula 1, e il Mercedes-Benz Center of Competence for Battery Systems hanno progettato e sviluppato un sistema di batterie allo stato solido, completamente nuovo e innovativo. Dopo intensi test su vari banchi di prova, il prototipo della nuova tecnologia è stato integrato in una EQS. E i primi test su strada sono iniziati proprio in questi giorni.

“Lo sviluppo di una batteria allo stato solido su scala automobilistica sottolinea il nostro impegno per l’innovazione e la sostenibilità”, annuncia infatti Markus Schäfer, Chief Technology Officer, Sviluppo e Approvvigionamento. “Siamo quindi entusiasti di annunciare che abbiamo iniziato i test su strada con un prototipo di veicolo dotato di questa tecnologia avanzata. Otterremo informazioni cruciali sulla possibile integrazione in serie di questa tecnologia di batteria all’avanguardia”.

LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE ALLA STATO SOLIDO

Le batterie allo stato solido sono una tecnologia promettente per la mobilità elettrica. Utilizzano un elettrolita solido invece di uno liquido, il che aumenta la sicurezza delle celle e consente l’uso di nuovi anodi come il litio-metallo, superando così in modo significativo le celle agli ioni di litio convenzionali. Non solo. Consentono densità energetiche di livello superiore, in combinazione con un anodo di litio-metallo. La tecnologia allo stato solido ha il potenziale per aumentare la densità di energia gravimetrica delle batterie per veicoli fino a 450 Wh/kg a livello di cella, aumentando così l’autonomia di guida.

La densità di energia gravimetrica si riferisce alla quantità di energia immagazzinata in una cella della batteria per unità di massa. Questo parametro è fondamentale per valutare l’efficienza e le prestazioni delle celle delle batterie, soprattutto nelle applicazioni in cui il peso è un fattore critico, come nei veicoli elettrici. La tecnologia delle batterie allo stato solido riduce il peso della batteria e ne migliora la sicurezza.