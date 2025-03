Guida sicura Mercedes-ACI, ora anche per persone con disabilità

1 minuto per la lettura

Anche per il 2025 Mercedes-Benz Italia conferma la partnership con i Centri di Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Roma e Milano, rispettivamente a Vallelunga e a Lainate, due hub strategici per promuovere sicurezza e sostenibilità. Un’alleanza arricchita quest’ anno dall’introduzione di due Classe A equipaggiate con comandi speciali, per consentire anche alle persone con disabilità di partecipare ai corsi e migliorare la propria sicurezza al volante.

LA PAROLA A MERCEDES

“La partnership con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA ci offre oggi la grande opportunità di rafforzare il concetto di sicurezza attraverso il nostro impegno nella corporate social responsibility”, spiega Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia. “L’automobile è, infatti, da sempre un simbolo di libertà e autonomia e il nostro impegno è quello di estendere questi valori anche a persone che, ove supportate dagli opportuni dispositivi, sono perfettamente in grado di mettersi al volante, in piena sicurezza, senza alcuna limitazione né barriera”.

LA PAROLA A ACI VALLELUNGA

“La partnership con Mercedes-Benz Italia S.p.A. è un passo importante per ACI Vallelunga”, aggiunge Vincenzo Credi presidente di ACI Vallelunga. “Con l’integrazione dei veicoli della prestigiosa casa automobilistica nei nostri centri, i nostri corsi di guida sicura saranno ancora più completi, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprendere con vetture equipaggiate con le più moderne tecnologie di sicurezza.”