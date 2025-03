Mercato auto, febbraio fa fatica

2 minuti per la lettura

Il mercato delle auto nuove batte la fiacca anche a febbraio. Il mese scorso le immatricolazioni si sono attestate a 137.922 unità, quasi 9.300 vetture in meno rispetto alle 147.170 di febbraio 2024 (un calo del 6,3%), che aveva però un giorno lavorativo in più.

Il primo bimestre dell’anno si chiude quindi con 271.638 immatricolazioni, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, ma con un pesante -21,0% rispetto al 2019.



MERCATO AUTO FEBBRAIO PER ALIMENTAZIONE

Tra le alimentazioni, in febbraio il motore a benzina cede 4,6 punti, al 26,3% (26,6% nel bimestre, -4,0 p.p.). Il diesel perde altri 5,1 punti e si ferma nel mese al 9,7% di share (9,6% in gennaio-febbraio, -5,7 p.p.), mentre il Gpl – seppur in calo in volume – recupera 0,2 punti, portandosi al 9,9% nel mese e al 10,0% nel cumulato (-0,3 p.p.). il metano non immatricola invece autovetture nel mese e nel bimestre.

Le vetture ibride salgono al 44,6% di share nel mese (+6,8 p.p.) e al 44,8% nel cumulato (+6,9 p.p.), con un 12,5% per le “full” hybrid e 32,1% per le “mild” hybrid in febbraio. Le auto BEV, ossia le elettriche pure, nel mese confermano la quota di gennaio e si portano al 5,0% del totale (+1,6 p.p. e al 5,0% in gennaio-febbraio, +2,3 p.p.), mentre le PHEV, ossia le auto ibride plug-in salgono al 4,5% (+1,3 p.p. e al 4,1% nel bimestre, +1,1 p.p.).

MERCATO AUTO FEBBRAIO PER SEGMENTO

L’analisi della segmentazione mostra in febbraio una flessione delle berline e dei Suv del segmento A, rispettivamente al 10,4% e 1,8% del totale mercato. Anche nel segmento B flettono le berline (al 17,4%), mentre crescono i Suv, al 32,6% di share. Nel segmento delle medie (C) crescono sia le berline, al 5,0%, che i Suv, al 19,4% di quota. In febbraio rimangono stabili le berline del segmento D, allo 0,9% e i Suv cedono un decimale al 5,7% di share. Nell’alto di gamma, nonostante andamenti differenziati in volume, confermano la quota le berline (allo 0,2%) ed i Suv, all’1,4%. Infine, le station wagon rappresentano il 2,4% del totale, gli MPV il 2,2% e le sportive lo 0,7%.

PER AREE GEOGRAFICHE

Sul fronte delle aree geografiche, in febbraio il Nord Ovest conferma il secondo posto pur salendo di 0,9 punti, al 29,0% (28,8% nei 2 mesi). Il Nord Est riesce a mantenere la leadership, anche se in perdita di quasi 4 punti di quota, al 29,4% di share (29,1% nel cumulato), grazie al contributo del noleggio, senza il quale scenderebbe di oltre 6 punti, al 23,3%. Il Centro Italia guadagna 4,1 punti, al 27,1% (26,6% in gennaio-febbraio), l’area meridionale scende al 9,6% e le Isole al 4,8% (rispettivamente 10,3% e 5,3% nel cumulato).