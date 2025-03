Nuova Citroën C3, ecco la versione Business

1 minuto per la lettura

La gamma della Nuova Citroën C3 su arricchisce con l’introduzione dell’allestimento Business, pensato per rispondere alle specifiche esigenze di un certo tipo di clientela. Questa nuova versione combina tecnologia, sicurezza e comfort, offrendo una soluzione pratica e affidabile per le flotte aziendali e i professionisti. Disponibile esclusivamente con motore 1.2 Turbo benzina da 100 Cv, la C3 Business ha un prezzo di listino, IVA inclusa, di 18.500 euro.

CARATTERISTICHE CITROEN C3 BUSINESS

La nuova C3 Business si distingue per la dotazione tecnologica, che include: My Citroën Drive con schermo centrale da 10,25”, navigazione integrata e mirroring wireless per Apple CarPlay® e Android Auto. Ed ancora: ricarica wireless per smartphone, Citroën Head-Up Display.

La sicurezza è inoltre rafforzata dal Pack Safety, che include: Active Safety Brake, Avviso di attraversamento involontario della linea di carreggiata, Riconoscimento dei limiti di velocità, Allarme attenzione conducente, Avviso di rischio di collisione.

Oltre alla funzionalità, la C3 Business si caratterizza per un design moderno con cerchi Azurite da 17”, barre al tetto in nero lucido e piastre protettive sottoscocca. All’interno, l’abitacolo presenta l’allestimento Urban Grey con sedili Citroën Advanced Comfort e un volante in eco-pelle. Il comfort di viaggio è garantito anche dalla presenza di tre prese USB-C per la ricarica rapida.

LEGGIA ANCHE: Citroën We Care, la super garanzia è servita