Al via gli ordini della nuova DS N°8 

Taglio del nastro per gli ordini della DS N°8, primo modello di grandi dimensioni del marchio-costola di Citroen, e più in generale del gruppo Stellantis. Prodotta in Italia, nello storico stabilimento di Melfi, la DS N°8 si inserisce nel segmento dei D-SUV Premium che, in Italia nel 2024, ha rappresentato il 26% del totale del mercato Premium.

AUTONOMIA DA RECORD

Pezzo forte è la sua autonomia, che le consente di percorrere 550 km nella configurazione da 230 Cv e 750 km in quella da 245 Cv con una batteria da 97KW (nel ciclo combinato WLTP). Limitando il numero e la durata delle soste durante i viaggi più lunghi, è in grado di compiere un viaggio di oltre 500 km in autostrada senza la necessità di essere ricaricata. Un bel traguardo.

DS N°8: GAMMA E PREZZI

Disponibile negli allestimenti Pallas e Etoile, è possibile scegliere fra tre propulsori 100% elettrici – da 230 CV, 245 CV e 350 CV, quest’ultimo a doppio motore elettrico per la trazione integrale – e una delle due batterie in gamma: la prima fornisce una capacità utile di 74 kWh a DS N°8 FWD (230 Cv) mentre la seconda, con una capacità utile di 97,2 kWh, è montata sulle versioni FWD LONG RANGE (245 Cv) e AWD LONG RANGE (350 Cv).

Il listino prezzi parte da 58.900 euro per la DS N°8 Pallas FWD 230 Cv e raggiunge i 74.540 euro per la top di gamma DS N°8 ETOILE AWD Long Range 350 Cv. Da sottolineare che la versione FWD LONG RANGE 245 Cv è proposta a 63.180 euro e assicura un’autonomia fino a 750 km per un consumo di 13,1 kWh/100 km (ciclo WLTP standard). Inoltre, vanta un’autonomia da record in autostrada, di oltre 500 km (a una velocità costante di 120 km/h).

LA PAROLA A DS

“Con la nuova DS N°8, portiamo su strada l’eccellenza del savoir-faire francese con un tocco di orgoglio italiano”, spiega Alessandra Mariani, Direttrice Marketing di DS Automobiles Italia. “Questo modello incarna il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, design distintivo e prestazioni di alto livello, rispondendo alle esigenze di una clientela raffinata ed esigente. L’eccezionale autonomia e l’efficienza aerodinamica senza precedenti la rendono un punto di riferimento nel segmento dei D-SUV Premium full electric. DS N°8 non è semplicemente un’auto, è il manifesto della nostra visione per il futuro della mobilità, un’esperienza di guida che non è solo sostenibile e tecnologicamente avanzata, ma anche emozionante e senza compromessi.”

