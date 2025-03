Hyundai Ioniq 9, il Suv a 7 posti è servito 

4 minuti per la lettura

Giusto il tempo di abbronzarci sotto il prossimo, e si spera imminente, sole estivo e poi lo vedremo in tutta la sua imponenza nelle concessionarie Hyundai. Perché è dalle dimensioni che bisogna partire quando si parla dell’arrivo del nuovo IONIQ 9, ultimo nato della omonima famiglia di vetture elettriche del colosso coreano. Lungo più di 5 metri, largo quasi due, con un passo talmente generoso (3.130 mm) da rendere confortevole come un salotto gli interni concepiti per accogliere uno a 7 passeggeri. E se non vi basta immaginate un bagagliaio da 620 litri che diventano 1.323 con la terza fila ripiegata. Ma andiamo con ordine.

Il nuovo Suv elettrico d casa Hyundai condivide la piattaforma E-GMP con IONIQ 5 e IONIQ 6 e rappresenta un importante tassello nel percorso di elettrificazione del Brand. A parte il design elegante (ma sotto questo versante noi della Redazione Motori del Quotidiano del Sud non ci spingiamo più di tanto perché, tranne casi estremi, l’estetica resta tutto sommato un fatto soggettivo), a parte questo dicevamo, la sua ampia autonomia di guida e l’elevata velocità di ricarica sono i suoi punti di forza.

MOTORE

La batteria agli ioni di litio NCM posizionata sotto il pavimento ha una capacità di 110,3 kWh. La versione Long Range RWD è dotata di un motore posteriore che eroga una potenza di 160 kW (218 Cv), mentre nella versione Long Range AWD si aggiunge un motore anteriore da 70 kW (95 Cv) per una potenza complessiva che arriva a 313 Cv. Per ottenere il massimo delle prestazioni, la versione Performance AWD adotta il motore da 160 kW (218 Cv) sia al posteriore che all’anteriore, per una potenza complessiva massima di 435 Cv.

IONIQ 9: PRESTAZIONI

Tutte le versioni offrono prestazioni appaganti: la Performance AWD accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, mentre la Long Range AWD ne impiega 6,7 ​​e la Long Range RWD 8,4. In fase di sorpasso, la versione Performance è in grado di passare da 80 a 120 km/h in appena 3,4 secondi, mentre l’AWD in 4,8 e l’RWD in 6,8, segno di una grande reattività in tutti i casi.

La Long Range RWD con cerchi da 19 pollici raggiunge una notevole autonomia, stimata in 620 km (WLTP), con un consumo energetico di soli 19,4 kWh/km. Questo consente ai clienti di concentrarsi sul viaggio piuttosto che sulle soste di ricarica, grazie al basso coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,259 (CX, in presenza degli specchietti laterali digitali), alla piattaforma E-GMP e alle evolute tecnologie di gestione della batteria di IONIQ 9.

RICARICA OTTIMALE

La ricarica di IONIQ 9 è ultrarapida grazie alla disponibilità dell’avanzata tecnologia a 800 Volt: passare dal 10% all’80% di carica in appena 24 minuti utilizzando un caricatore da 350 kW è un risultato eccellente che fa capire la tecnologia di cui è dotata l’auto e rende l’attesa davvero contenuta. A questo si aggiunge poi la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che permette di ricaricare o alimentare device esterni all’auto in corrente a 220V sfruttandone la capacità della batteria come fosse un capiente powerbank.

Dal canto suo il sistema HVAC (Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria) dispone di un’efficienza ottimale anche in condizioni climatiche particolarmente fredde, grazie alle innovazioni ingegneristiche di Hyundai. Il sistema, infatti, è dotato di una pompa di calore che ricicla il calore di scarto, assicurando che l’energia venga utilizzata in modo efficiente per mantenere una temperatura confortevole nell’abitacolo senza attingere eccessivamente dalla batteria.

Inoltre, il sistema di ventilazione pre-condizionata consente ai conducenti di riscaldare l’abitacolo da remoto prima di partire, migliorando il comfort e ottimizzando l’utilizzo dell’energia. In questo modo, anche in presenza di basse temperature, il clima interno rimane piacevole e l’autonomia costante.

TECNOLOGIA

IONIQ 9 è basata sull’innovativa architettura E-GMP di Hyundai, dotata di un sistema di elettronica di potenza evoluta che offre al conducente massima sicurezza di guida su qualsiasi terreno, grazie ad un sistema di trasmissione ottimizzato per le salite e all’inverter avanzato a due stadi per una maggiore efficienza.

Questa piattaforma innovativa permette di avere un’autonomia eccezionale resa possibile anche dalla batteria ad alta capacità; il modello inoltre si caratterizza visivamente per il pavimento piatto che massimizza lo spazio interno per passeggeri e bagagli, e la piattaforma garantisce una sicurezza eccezionale grazie alla sua robusta struttura progettata per una protezione ottimale in caso di collisioni.

PREZZI IONIQ 9

La casa madre non li ha ancora annunciati ufficialmente, anche se come abbiamo detto il lancio commerciale in Italia è previsto dopo l’estate. Ad ogni buon conto il listino dovrebbe partire da 80.000 euro.

