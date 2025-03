Mini Lifestyle Collection: ma mica è Natale …

4 minuti per la lettura

Ok avete ragione, non è Natale. Ma chi l’ha detto che i regali si devono mettere soltanto sotto l’Albero? Fatto sta che in concomitanza con il lancio della nuova famiglia di modelli MINI John Cooper Works, l’omonimo marchio controllato da Bmw ha sfoderato la nuova MINI JCW Lifestyle Collection. Insieme ai nuovi prodotti Wordmark, la collezione arricchisce e s’integra perfettamente con l’attuale MINI Lifestyle Collection. Oltre alla collezione, due modelli della nuova gamma sono ora disponibili in formato miniatura con meccanismo a retrocarica, pensati per gli appassionati e i collezionisti: la Cooper SE e la Aceman SE.

I prodotti della Lifestyle Collection presentati nel 2024 si distinguono per i dettagli grafici ispirati al design delle Mini. Il motivo principale della collezione richiama il caratteristico frontale della Cooper, mentre il concept cromatico si basa sulla combinazione di colori ad alto contrasto tipica della famiglia Mini.

LA NUOVA MINI LIFESTYLE COLLECTION

I capi tessili della MINI John Cooper Works Lifestyle Collection si ispirano al concept cromatico del design John Cooper Works, caratterizzato dai classici colori Black, White e JCW Red. L’iconica stampa con il logo JCW rappresenta un elemento centrale del design della collezione e impreziosisce, ad esempio, le T-shirt con il logo JCW. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità e alla sostenibilità ambientale: la T-shirt bianca è realizzata in 100% cotone biologico certificato, mentre la T-shirt nera è composta da un mix di 50% cotone riciclato e 50% cotone biologico. Per i giovani fan di MINI, la T-shirt bianca in 100% cotone biologico presenta una striscia rossa (da racing) accanto all’iconico logo. Per le giornate più fresche, la nuova felpa con cappuccio con logo JCW rappresenta la soluzione ideale.

LE BORSE

Le nuove borse della MINI JCW Lifestyle Collection incarnano l’anima sportiva di MINI e, grazie al design studiato per garantire la massima organizzazione e funzionalità, sono le compagne perfette per ogni occasione. Oltre all’iconico logo JCW, il motivo dei sedili John Cooper Works, intrecciato nella fodera, conferisce ai prodotti un tocco di eleganza e raffinatezza. La custodia organizer imbottita con logo JCW, dotata di tracolla personalizzata e stampa a strisce riflettenti, consente di avere sempre tutto in ordine e a portata di mano. Lo zaino con logo JCW, fornito di scomparto imbottito per laptop, tasca per borraccia, schienale ergonomico imbottito e spallacci regolabili, è la soluzione perfetta per la vita di tutti i giorni. Completa la collezione la borsa da viaggio con logo JCW, con tracolla removibile, tasca interna estraibile e fascia per aggancio al trolley.

ACCESSORI MINI

La MINI JCW Lifestyle Collection offre anche una selezione di accessori pratici ed eleganti. Oltre al portachiavi JCW con logo smaltato, la collezione include un ombrello pieghevole e un ombrello a bastone con strisce riflettenti, progettato per garantire una protezione affidabile anche in caso di vento forte – testato in galleria del vento per resistere a raffiche fino a 120 km/h. La tazza da viaggio con logo JCW è disponibile nei formati da 300 ml e 500 ml.

I nuovi MINI Wordmark Lifestyle Add-ons 2025

La nuova linea MINI Wordmark gioca con le lettere del brand, utilizzandole in modi sorprendenti e ironici sui prodotti. La polo si distingue per il lettering MINI a maglia a contrasto, presente su entrambi i lati del colletto. La giacca nera è invece un capo di tendenza, ideale per affrontare le mezze stagioni. Il design è arricchito da una stampa riflettente MINI Wordmark, sapientemente posizionata sul retro e sul cappuccio.

SPAZIO AI PICCOLI FAN DI MINI

La MINI ALL4 Baby Bike, nella vivace tonalità Chill Red, è la compagna perfetta per i bambini dai 18 mesi in su. Con il robusto rivestimento a polvere e il sedile ergonomico con maniglia per il trasporto, garantisce il massimo della sicurezza e del comfort. Per continuare l’avventura, c’è la MINI Aluminium Balance Bike, dotata di un telaio in alluminio robusto ma leggero e di dettagli di design distintivi firmati MINI. Per i fan più piccoli, c’è la MINI Baby Racer. Con strisce bianche sul cofano e un volante sicuro per i bambini, la Baby Racer combina la sicurezza con il puro divertimento di guida. Inoltre, il manubrio regolabile in lunghezza, facilmente agganciabile, consente ai genitori di guidare i piccoli fan MINI in modo sicuro e confortevole.

I nuovi prodotti della MINI Lifestyle Collection saranno disponibili a partire dal 1 aprile prossimo.