Un week end alla scoperta della Suzuki Swift Hybrid

Volete vedere da vicino la nuova Suzuki Swift Hybrid? E magari anche provarla? Non vi resta allora che presentarvi presso una qualsiasi concessionaria del marchio nipponico durante i giorni di sabato 22 e domenica 23 marzo.

LA GAMMA SWIFT HYBRID

Disponibile con motore 1.2 Hybrid, la Swift Hybrid è disponibile con due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica CVT) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip). La versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO2 è una vera cittadina modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l’Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO2.

PREZZI E OFFERTE

La Swift Hybrid 1.2 è proposta nelle varianti 2WD WAKU cambio manuale (20.900 euro), 2WD cambio manuale (22.500 euro), 2WD cambio CVT (24.000 euro) e 4WD cambio manuale (24.500 euro)

In occasione però di questo Porte Aperte, è possibile ottenere una promozione che prevede un vantaggio cliente di 4.000 euro in caso di permuta e/o rottamazione. Ad esempio, Swift Waku, a listino con un prezzo di 20.900 euro, grazie alla promozione in corso fino al 31 marzo 2025, può essere acquistata a 16.900 euro. L’offerta prevede inoltre la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution grazie al quale la Swift Hybrid 1.2 WAKU (Arancione Amsterdam) può essere acquistata a 99 euro al mese con un anticipo di 4.750 euro e tre tagliandi omaggio inclusi nell’offerta.

