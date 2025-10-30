Hyundai conquista mondo virtual drifting con esordio di Insteroid in JDM

1 minuto per la lettura

Hyundai alla conquista del mondo del virtual drifting con l’esordio di Insteroid la visionaria concept car debutta nel gioco JDM

MILANO – Hyundai Insteroid, la visionaria concept car che reinterpreta in chiave gaming il city-SUV 100% elettrico Inster, fa il suo debutto nel gioco di drifting virtuale JDM: Japanese Drift Master, ridefinendo l’intersezione tra mobilità e cultura del videogioco. Con questo ingresso, Insteroid diventa il primo modello elettrico a entrare nell’open-world virtuale di Japanese Drift Master: un traguardo che riflette l’approccio innovativo di Hyundai nel dialogare con le generazioni native digitali e celebra lo spirito audace e dirompente di INSTEROID stessa, un’icona ispirata proprio al linguaggio e all’energia del mondo videoludico.

In Insteroid la visione futuristica di Hyundai prende forma in una showcar capace di rompere gli schemi e di unire immaginazione, divertimento, innovazione e alte prestazioni in una nuova e dirompente interpretazione della gamification applicata alla mobilità. La collaborazione con Japanese Drift Master, inoltre, mette in luce la capacità di Hyundai di posizionarsi in maniera distintiva nella community globale del gaming, offrendo al contempo un’esperienza digitale immersiva, emozionante e senza precedenti.

“Il debutto in-game di INSTEROID in JDM: Japanese Drift Master ha messo in mostra il suo design all’avanguardia e le sue caratteristiche prestazionali, offrendo al contempo al pubblico nativo digitale un’esperienza immersiva” – ha affermato Sungwon Jee, Senior Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai.

“Con la presenza del nostro concept nel mondo delle corse di virtual drifting, inoltre, stiamo ridefinendo il modo in cui mobilità e gioco si intersecano per ispirare il futuro, un passo coraggioso nella nostra strategia di content marketing per creare una connessione con il Brand e coinvolgere i consumatori più giovani attraverso una narrazione esperienziale”.