Renault Twingo E-Tech Electric, rivoluzione tra le city car

2 minuti per la lettura

Renault lancia la Twingo E-Tech Electric e lancia la sua personale rivoluzione tra le city car puntando su un settore difficile ma stimolante: il segmento A

ROMA – Contrariamente a quanto si pensi, la scarsa offerta del segmento A non dipende dall’assenza di domanda. Gli automobilisti europei sono ancora interessati ai veicoli accessibili e compatti, adatti alla vita urbana e pensati per essere utilizzati come seconda auto. La vera difficoltà sta proprio nell’offerta. La maggior parte dei costruttori ha “gettato la spugna” di fronte alla difficoltà di conciliare competitività, rispetto delle normative e nuove attese dei clienti.

Forte della sua storia e competenze nelle auto compatte, Renault ha deciso di vedere in questo segmento una opportunità di crescita e di raccogliere la sfida. La nuova generazione di Twingo si impone, quindi, come un vero e proprio game changer. Incarna la profonda trasformazione in corso sia al suo interno – grazie al contributo rigoroso e appassionato dei team, allo sviluppo accelerato e alla produzione competitiva in Europa – sia sul mercato, ridefinendo gli standard del segmento A: un veicolo urbano elettrico e moderno, ricco di valore per i clienti e disponibile ad un prezzo accessibile.

Dar vita allo spirito di Twingo vuol dire innanzitutto rispettare il DNA della prima generazione, esaltandolo e rendendolo ancora più moderno. Il leggendario design, immediatamente riconoscibile, è abbinato ad un’abitabilità e una modularità esemplari. Cinque porte, due sedili posteriori separati e scorrevoli di serie in tutte le versioni, schienale del sedile del passeggero anteriore reclinabile, ecc. Il tutto per ottenere uno spazio ottimizzato in grado di soddisfare tutte le esigenze e per offrire un’inedita versatilità, considerato il prezzo del veicolo.

Twingo E-Tech Electric fonde silenziosità, zero emissioni allo scarico e tecnologie all’avanguardia con, in particolare, dispositivi di assistenza alla guida degni dei segmenti superiori e il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una novità assoluta per il segmento. Il suo obiettivo è facilitare l’utilizzo e l’adozione della mobilità elettrica. La batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato), opportunamente dimensionata (fino a 263 km di autonomia WLTP), è abbinata ad un motore brioso e leggero da 60 kW, ottimo per la vita urbana e periurbana, dove la funzione One Pedal permette di affrontare senza fatica gli ingorghi quotidiani.

Infine, competitività e prezzo restano una priorità. Twingo E-Tech Electric sarà disponibile ad un prezzo di lancio di 20.000 euro (incentivi statali esclusi) e sarà molto conveniente anche nelle versioni più accessoriate. In Italia, sarà proposta a partire da 9.900 euro grazie ai vantaggi dedicati ai clienti RPASS ed in caso di incentivi statali. Più pratica e più facile che mai da utilizzare, Twingo E-Tech Electric stabilisce un nuovo standard per il segmento A. Il tutto restando fedele allo spirito pionieristico di Renault e della Twingo originale. Risponde in tutto e per tutto alle attese dei clienti europei odierni e porta una ventata di ottimismo in città. Prodotta nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, Twingo E-Tech Electric sarà ordinabile nel 2025.