Chiara Ferragni devolve il suo compenso di Sanremo 2023

Gesto forte quello di Chiara Ferragni che per questo Sanremo 2023 ha già preso una decisione importante e devolvere il suo compenso in beneficienza.

L’influencer e imprenditrice digitale sarà co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo 2023 (LEGGI LA NOTIZIA). E ancor prima di iniziare la kermesse, ha già devoluto il suo compenso alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE.

Lo ha annunciato la stessa Ferragni in una conferenza a Palazzo Parigi, a Milano. In quella occasione ha scelto di indossare una maglia con la scritta “Girls supporting Girls”. Ma ovviamente, non è mancato l’annuncio sui social.

“Sono fiera di annunciare – scrive sui social Chiara Ferragni – che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza). In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia, potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando”.

“Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re – continua ancora l’influencer nel suo post – e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni. Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile”.

Ma l’annuncio di Chiara Ferragni ha fatto storcere il naso a qualcuno e così, è scoppiata la polemica. Anche e soprattutto perché, l’influencer ha tenuto la conferenza stampa dell’annuncio con una maglietta che riportava la scritta “Girls supporting girls”. La stessa maglia che subito dopo la conferenza stampa è stata messa in vendita, come la stessa Ferragni ha riportato nelle sue stories.

Chiara Ferragni con la maglia “Girls supporting girls”

Diversi gli attacchi alla bionda imprenditrice digitale. A criticare il gesto, più di tutti, è stata forse Selvaggia Lucarelli che si è scagliata contro l’influencer. “La beneficenza si fa ma non si dice” ha detto. Ed ha precisato che non sarebbe stata l’unica Chiara Ferragni ad aver devoluto il suo cachet del Festival di Sanremo negli anni.

Ma Lucarelli aggiunge: “Ecco che si potrà comprare la maglietta con cui ieri parlava di beneficenza e impegno generoso in favore delle donne”. Lo scrive sui social pubblicando la foto di Chiara davanti allo specchio. E aggiunge: “Monetizzare tutto, monetizzare sempre”.

Oltre alle critiche però, Chiara Ferragni ha ricevuto anche tanto supporto sui social. Sia dal mondo dello spettacolo che da semplici followers. Ma il commento più dolce e gradito è probabilmente quello del marito, Fedez, che ha scritto: “Fiero di te”.