Sanremo 2023, ecco gli artisti in gara

Il Festival di Sanremo 2023 sta per cominciare e gli artisti in gara sono oramai stati resi noti da un po’. Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha annunciato i cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio.

Sono 28 in totale gli artisti in gara a Sanremo 2023. 22 scelti e 6 provenienti dalle selezioni di Sanremo Giovani (Colla Zio, Gianmaria, Olly, Sethu, Shari e Will). Tutti in un’unica gara, senza distinzioni. Tutti big. Esattamente come lo scorso anno, sempre per decisione del direttore artistico.

E tra ritorni al festival o sulla scena musicale e prime volte a Sanremo o nel mondo della musica, il cast di questo Festival 2023 targato Amadeus è ancora una volta molto variegato. Anche questa, una decisione del conduttore che sin dal suo primo Sanremo ha voluto dare spazio a più generi e a più generazioni.

Ma vediamo nel dettaglio chi parteciperà a questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco la lista completa dei 28 artisti in gara e i titoli dei loro brani:

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Gli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”