Sanremo 2023: serate, ospiti e conduttori

4 minuti per la lettura

Tutto pronto (o quasi) per il Festival di Sanremo 2023, annunciati già i cantanti in gara (LEGGI LA NOTIZIA), delineate e definiti serate, ospiti e conduttori. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà dal 7 all’11 febbraio.

LE SERATE

Non si conosce ancora l’ordine di esibizione degli artisti nelle cinque serate del Festival, ma si conosce il numero di cantanti ad esibirsi serata per serata. In apertura (7 febbraio) ascolteremo le canzoni della prima metà dei 28 artisti in gara. Nella seconda serata invece, la metà restante. Tutti e 28 i cantanti si esibiranno poi nella terza sera del festival (9 febbraio). La quarta serata (10 febbraio) è affidata alle cover e duetti e prevede l’esibizione di tutti i partecipanti con i loro ospiti. Stessa cosa per la sera conclusiva in cui tutti gli artisti si esibiranno, stavolta soli e con il loro brano in gara.

SANREMO 2023, DOPO LE SERATE ECCO OSPITI E CONDUTTORI

CONDUTTORI E CO-CONDUTTORI

Per quest’anno, oltre al già annunciato Amadeus (conduttore e direttore artistico), alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi per tutte e cinque le serate. Sarà poi l’imprenditrice digitale e influencer, Chiara Ferragni, ad affiancare agli altri due nella prima (7 febbraio) e nell’ultima serata (11 febbraio).

Da sinistra: Chiara Francini, Francesca Fagnani, Amadeus, Chiara Ferragni, Gianni Morandi

Nel secondo appuntamento con il Festival della canzone italiana (8 febbraio), la co-conduzione vedrà protagonista la giornalista Francesca Fagnani. Il 9 febbraio (terza serata), sarà la volta della pallavolista Paola Egonu. In fine, nella penultima sera (10 febbraio), co-condurrà l’attrice Chiara Francini.

GLI OSPITI

Alcuni sono già stati annunciati ma, si sa, Sanremo è pieno di sorprese e alcune arrivano anche in corso d’opera. Quel che è già stato reso noto è che ad aprire il Festival di Sanremo 2023 saranno Mahmood e Blanco con il loro brano vincitore della scorsa edizione, “Brividi”.

Blanco e Mahmood dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022

Attesa anche la reunion dei Pooh, a sei anni dall’ultima esibizione insieme. Sul palco dell’Ariston ci saranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Accanto a loro anche Riccardo Fogli. Insieme faranno un omaggio a Stefano D’Orazio. Tra gli ospiti, annunciati anche Al Bano e Massimo Ranieri che si esibiranno assieme a Gianni Morandi (già co-conduttore) nella seconda serata.

Annunciati anche gli ospiti internazionali: l’8 febbraio previsti i Black Eyed Peas. Italianissimi ma oramai apprezzati in tutto il mondo, anche i Måneskin saranno ospiti del Festival, nella serata del 9 febbraio. Nella sera conclusiva del Festival, annunciato da Bruno Vespa, sarà presente in collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I PALCHI COLLATERALI

IL PALCO IN PIAZZA COLOMBO

Era nato con la 70esima edizione del Festival il grande palco in piazza Colombo per far vivere alla città l’aria della kermesse anche fuori dall’Ariston. E torna anche quest’anno con una serie di ospiti che canteranno. Prevista la presenza di Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista che si esibiranno in collegamento con il Teatro Ariston.

PALCO SUL MARE

Anche quest’anno, partner del Festival sarà Costa Crociere. Per l’occasione, su Costa Smeralda, ormeggiata a largo di Sanremo, ci sarà il “Palco sul mare” con numerosi ospiti che si esibiranno durante le cinque serate del festival. Già annunciata la presenza di Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè.

SANREMO 2023, GARA, GIURIA E VOTAZIONI

Nella prima e nella seconda serata (7 e 8 febbraio), a votare sarà la giuria della sala stampa, così suddivisa: un terzo carta stampata, un terzo radio e un terzo web. Nella terza serata (9 febbraio) il voto è affidato ancora alla sala stampa (50%) ala quale si aggiunge il televoto (50%). Il 10 febbraio (quarta serata) a votare saranno ancora una volta sala stampa (33%) e televoto (34%) ma interverrà anche la giuria demoscopica (33%). Nella serata conclusiva (11 febbraio) invece, a giudicare gli artisti sarà solo il televoto che verrà sommato ai voti ottenuti nelle precedenti classifiche.

Al termine della quinta serata, a differenza degli altri anni, non si avrà un podio dal quale scegliere il vincitore, ma verrà stilata la classifica dei primi cinque finalisti, con la somma di tutte le classifiche delle varie serate. A questo punto ripartirà la votazione, alla quale parteciperanno tutte le giurie (televoto, sala stampa, demoscopica) e verrà decretato il vincitore assoluto.