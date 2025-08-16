È morto Pippo Baudo, addio ad un grande della televisione italiana

3 minuti per la lettura

Pippo Baudo, forse l’ultimo grande della televisione italiana, è morto. Aveva 89 anni. Nella sua vita artistica ha fatto tutto nella televisione. Presentatore, recordman del Festival di Sanremo (guidato da palco per 13 edizioni), scopritore di talenti (tutti ricorderanno il celeberrimo “l’ho scoperto io”), direttore artistico, autore e inventore di format di successo. Per oltre 60 anni ha rappresentato una certezza per gli italiani che lo hanno seguito in Rai e Mediaset. Un rapporto basato sulla stessa fiducia in un volto considerato “di casa”.

Pippo Baudo si è spento serenamente in ospedale, al Campus Biomedico di Roma. È morto circondato dagli affetti delle persone più care e con il conforto dei sacramenti. L’ultima apparizione pubblica risale alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore. In quell’occasione era parso sorridente anche se in sedia a rotelle.

Il padre ha sempre sognato un futuro da avvocato e Baudo (nato a Militello il 7 giugno 1936) non lo contraddice. Ma tra un codice e un esame pensa sempre al mondo dello spettacolo. Il debutto nel 1959, ossia 66 anni fa, nel concorso musicale La Conchiglia d’oro presentato da un signore del calibro di Enzo Tortora. Baudo era al pianoforte. Mantenuta la promessa al padre con la laurea in legge Pippo Baudo decide che la sua strada non sarà all’interno delle aule giudiziarie ma, piuttosto, in teatri e palcoscenici. Ha tentato la strada come pianista, cantante, imitatore e presentatore. La quarta è quella giusta.

La prima vera svolta di una carriera che diventerà una marcia trionfale arriva nel 1966 quando un problema tecnico rese impossibile la messa in onda di Rin tin tin e a tappare il buco arrivò Settevoci, un programma proposto proprio da Baudo ma inizialmente accantonato. Il risultato fu dirompente e Settevoci diventa un appuntamento fisso e apre le porte della grande televisione a Baudo. Dopo Settevoci inizieranno i Sanremo targati Baudo e poi Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore e milioni di telespettatori incollati alla Tv.

Ma un successo enorme non vive di solo di sorrisi. Alla fine degli anni 80 una prima crisi di rapporti con la Rai. O meglio con la presidenza di Enrico Manca, e Baudo passa per la prima volta a quella che allora era Fininvest oggi Mediaset. Un esperienza breve come direttore artistico delle tre reti private di Silvio Berlusconi e poi il ritorno tra le braccia di Mamma Rai un anno dopo nel 1989 e poi l’epopea degli anni ’90 quando Super Pippo balza agli onori della cronaca per aver bloccato (1992) “Cavallo Pazzo” pronto a lanciarsi dalla galleria dell’Ariston.

Ma l’ultima decade del secolo ha un sapore dolce amaro per Baudo che vive la sua seconda crisi con la Rai della presidente Letizia Moratti e un problema per una inchiesta sulle telepromozioni che si chiude con un patteggiamento di una condanna a 1 anno e 9 mesi e 200 milioni di risarcimenti.

Nuova esperienza a Mediaset che però non dà soddisfazioni a Pippo Baudo con alcuni programmi che non hanno proprio lasciato il segno. Chiusa la seconda esperienza sulle reti private Pippo Baudo passa a Rai Tre con Giorgio dopo giorno, un programma storico che restituisce visibilità al presentatore siciliano che conquista anche la prima serata, sullo stesso tema, con Novecento.

Il nuovo secolo regala a Pippo Baudo ancora il palco dell’Ariston e la riscoperta di Domenica In guidata per l’ultima volta quando aveva già la veneranda età di 80 anni a dimostrazione che la sua forza propositiva non si era esaurita con l’avanza dell’età.