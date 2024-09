"Luci Rock a San Siro" esce il 14esimo libro dei fan di Vasco

1 minuto per la lettura

L’ultimo tour di Vasco Rossi raccontato dai fan in un libro pieno di contenuti inediti: “Luci Rock a San Siro”

C’è aria di festa tra i fan di Vasco Rossi, pronti, come ogni anno, all’uscita del cosiddetto “libro dei fan” che racconta come da tradizione l’ultimo tour dal punto di vista inedito degli appassionati, con i resoconti, le foto e racconti speciali.

Un libro onesto e sincero, sempre fedele ai suoi canoni originari, giunto ormai al suo quattordicesimo anno di vita.

Nato da un’idea di Davide Beltrano detto IlFolle e proiettato ogni anno verso un’indipendenza editoriale che rende questo progetto unico a sé e dall’alto valore collezionistico: sono infatti 3000 le copie numerate che rappresentano la tiratura massima del libro. Una sorta di atipico dell’editoria nazionale che ogni anno va sold out in poche ore.

E adesso si rigenera l’attesa per l’ennesimo bagno di entusiasmo: domani, martedì 10 settembre, alle ore 22 in punto su www.ilfollebooks.com, si aprirà la prevendita straordinaria per il nuovo libro dal titolo “Luci rock a San Siro”.

A fare da sostegno all’iniziativa, tantissime partnership del mondo vasconvolto: