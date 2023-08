Qmusic Settimana 32-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Settimana numero 32 per la Qmusic Chart e la classifica, almeno per le prime 7 posizioni, rimane invariata.

A primeggiare sul gradino più alto del podio sono sempre i The Kolors con “Italodisco”. Anche in seconda e terza posizione due riconferme, rispettivamente Ava, Anna e Capo Plaza con “Vetri neri” e Fedez, Annalisa e Articolo 31 con “Disco paradise”.

Stabile in quarta posizione Angelina Mango con “Ci pensiamo domani” così come alla #5 non si schioda Annalisa con “Mon amour”.

Continua a presenziare in sesta posizione Alfa con “Bellissimissima <3” e, stabili anche questa settimana alla #7, Achille Lauro e Rose Villain con “Fragole”.

Cambiano le carte in tavola per le ultime tre posizioni della classifica: Marco Mengoni sale di un gradino e passa, con “Due vite”, dalla #9 alla #8. Stessa sorte per Geolier che con “Come vuoi” sale dal decimo al nono posto.

A chiudere la classifica, perdendo ben due posizioni, questa settimana troviamo Tedua ft. Sfera Ebbasta con “Hoe” che si piazzano al decimo posto.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Italodisco – The Kolors – 3.89 milioni di visualizzazioni Vetri neri – Ava, Anna & Capo Plaza – 3.56 milioni di visualizzazioni Disco paradise – Fedez, Annalisa e Articolo 31 – 2.94 milioni di visualizzazioni Ci pensiamo domani – Angelina Mango – 2.80 milioni di visualizzazioni Mon Amour – Annalisa – 2.51 milioni di visualizzazioni Bellissimissima<3 – Alfa – 1.90 milioni di visualizzazioni Fragole – Achille Lauro e Rose Villain – 1.67 milioni di visualizzazioni Due vite – Marco Mengoni – 1.50 milioni di visualizzazioni Come vuoi – Geolier – 1.36 milioni di visualizzazioni Hoe – Tedua ft. Sfera Ebbasta – 1.34 milioni di visualizzazioni

