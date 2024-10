Qmusic Settimana 39-2024 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

1 minuto per la lettura

I video dei 10 brani musicali più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante l’ultima settimana, il punto su new entry e top ten

Ricordate la classifica della scorsa settimana? Dimenticatela! Sparito l’effetto dissing tra Tony Effe e Fedez, si ritorna alla normalità. E quindi, riprende il suo primo posto in classifica Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”, che dopo il capitombolo riacquista le 2 posizioni perse nella classifica precedente. Stessa cosa accade per Tananai e Annalisa che con “Storie brevi” risalgono due gradini per posizionarsi al secondo posto.

Guadagnano tre posizioni e si piazzano rispettivamente al terzo e quarto posto le coppie Tony Effe e Gaia e Alessandra Amoroso e Big Mama: i primi con “Sesso e Samba”, le seconde con “Mezzo rotto”. Stabile invece alla #5 Anna con “30°C” che troviamo anche al sesto posto ma con “Tt le girlz” che questa settimana guadagna due posizioni.

E’ l’unica nuova entrata della settimana e debutta in top ten in settima posizione; si tratta di “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango e Jvli. Alla #8 invece, Geolier e Ultimo con “L’ultima poesia” che guadagna terreno e sale di due gradini. La scorsa settimana l’avevamo persa in top ten, ma sparito l’effetto dissing ecco che ritorna Karol G e con “Si antes te hubiera conocido” si piazza al nono posto.

A chiudere la classifica una riconferma: ancora una volta Anna (che anche per questa settimana occupa ben 3 posizioni), che con “Hello Kitty” rimane stabile alla #10.

LA CLASSIFICA CON LA TOP TEN DEI VIDEO MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE