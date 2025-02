Sanremo 2025, a Iva Zanicchi il Premio alla carriera

1 minuto per la lettura

Premio alla carriera a Iva Zanicchi consegnato durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo al quale ha partecipato ben 11 volte

Sessant’anni fa il primo Festival di Sanremo. Oggi il Premio alla carriera.

Iva Zanicchi, l’aquila di Ligonchio, a 85 anni e 11 partecipazioni al Festival ha ritirato il meritatissimo riconoscimento sul palco dell’Ariston. Calcato per la prima volta nel 1967 quando partecipò con il brano “I tuoi anni più belli” in coppia con Gene Pitney. “Non facevano neanche l’amore e mamme” ha commentato riferendosi ai giovani membri dell’orchestra; “non erano neanche nati loro”.

Poi tre vittorie: la prima nel 1967, in coppia con Claudio Villa, con il brano “Non pensare a me”; la seconda nel 1969, in coppia con Bobby Solo, con il brano “Zingara”. In fine nel 1974 con “Ciao cara come stai”, stavolta in gara da sola. “E’ il brano che ha avuto meno successo proprio perché ero da sola” ha detto ironica. Ed ha regalato un medley di questi tre successi sanremesi.



In fine la consegna del Premio alla carriera Città di Sanremo, durante la 75esima edizione del Festival, da parte del maestro Pinuccio Pirazzoli, direttore dell’orchestra. “E’ banale dirlo ma grazie – ha commentato Iva Zanicchi – per avermi invitato, per avermi dato questo premio alla carriera”. Ed ha concluso con la sua solita ironia: “Tanti mi hanno detto ‘meglio viva che morta’.