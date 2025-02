Sanremo 2025, Giorgia vince la serata delle cover con Annalisa

1 minuto per la lettura

E’ Giorgia a vincere la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025, in coppia con Annalisa. Sulle note della canzone di Adele, “Skyfall” hanno dato prova non solo delle loro doti canore ma anche dell’affinità artistica e personale.

Al secondo posto sul podio, immediatamente dopo Giorgis e Annalisa, Lucio Corsi che con “Nel blu dipinto di blu” ha duettato con Topo Gigio. In terza posizione invece Fedez che ha riscritto intensamente alcuni versi di “Bella stronza”, cantata sul palco dell’Ariston con Marco Masini. Bella performance, bel testo, un terzo posto meritato. E meritava il podio anche Serena Brancale che con Alessandra Amoroso ha dato prova del suo talento sulle note di “If I ain’t got you” di Alicia Keys ma non è entrata neppure in top ten.

Ecco le prime 10 posizioni della classifica delle cover e duetti: