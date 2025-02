Sanremo 2025, le anticipazioni della serata finale

2 minuti per la lettura

Sanremo 2025, tutto pronto per la finale; tra le anticipazioni: a Venditti il Premio alla carriera. Ospite Gabry Ponte e Planet Funk

Grande successo per la serata cover del Festival di Sanremo 2025 che si appresta a battere il record anche nella finale. Al timone Carlo Conti, che si dice soddisfatto per il risultato ragigunto i queste sere. “Il dato di ieri sera – 13,6 milioni e 70,8% di share – sono dati che superano persino la finale dello scorso anno”. Quando il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, lo sottolinea in conferenza stampa all’Ariston, Conti reagisce ironico: “Allora stasera non lo facciamo, si va via”.

Al fianco di Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Il conduttore del Dopofestival, che stasera (15 febbraio 2025) vestirà i panni di co-conduttore racconta le emozioni della sua prima volta. “Tra una cosa e l’altra, con l’adrenalina post trasmissione, abbiamo finito sempre alle 4 -dice – Ma ero preparato, è successo tutto quello che mia aveva preannunciato Carlo”. Ma confessa che non sta prendendo nessun appunto per una eventuale conduzione futura del Festival.

“Io non l’ho mai veramente sognato il palco dell’Ariston” ammette Alessia Marcuzzi in conferenza stampa. E aggiunge: “Sono felicissima, ma a casa avevo una squadra di amici e familiari pronti, con bigliettini, le classifiche, tipo nomi cose e città”. Non l’ha mai veramente sognato “un po’ perché per anni ho fatto le piazze, e l’Ariston è un luogo chiuso e crea ansia. Vorrà dire che mi porterò un po’ di casa qui”.

Intanto questa sera canteranno nuovamente tutti gli artisti in gara e voteranno tutte le giurie per decretare il vincitore. Tra gli ospiti Gabry Ponte con il jingle ufficiale del Festival “Tutta l’Italia” che aprirà la serata. Poi il calciatore Edoardo Bove con la sua storia. Sul Suzuki stage la musica di Tedua e in diretta dalla nave Costa Toscana i Planet Funk.

Anche Antonello Venditti salirà sul palco dell’Ariston pe ricevere il Premio alla carriera e cantare “Amici mai” e “Ricordati di me”.