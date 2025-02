Olly vince il Festival di Sanremo 2025. Brunori è terzo

2 minuti per la lettura

Olly a vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Giovanissimo, alla sua seconda partecipazione al Festival, con il brano “Balorda nostalgia” ha conquistato il favore di pubblico, radio e giornalisti. Secondo è Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro” che si è aggiudicato anche il Premio della Critica “Mia Martini”, assegnato dalla Sala stampa Ariston Roof.

Arriva sul terzo gradino del podio Brunori Sas che porta a casa il premio Sergio Bardotti per il miglior testo con il brano “L’albero delle noci”. Emozionato sul palco, ha ringraziato tutti quelli che in questi giorni gli sono stati vicino e ha detto: “Ringrazio anche le mie tre stelle: mia mamma, Simona, la mia compagna, e Fiammetta”.

Nella cinquina dei favoriti anche Fedez con “Battito” che si piazza al quarto posto, seguito da Simone Cristicchi, quinto, che con “Quando sarai piccola” si aggiudica il premio per il miglior componimento musicale votato dall’orchestra e il Premio della Critica Lucio Dalla assegnato dalla Sala stampa Lucio Dalla del Palafiori.

Fischi per Achille Lauro e Giorgia fuori dalla cinquina. Probabilmente Giorgia ha pagato lo scotto di aver vinto la serata cover con una bella performance ma di certo non vincente.

La cantante si aggiudica però il premio Tim per il brano più votato sulle piattaforme “La cura per me”. Raggiunto il palco già in lacrime, Giorgia si è commossa nuovamente per la standing ovation del pubblico che le ha urlato: “Hai vinto!”.

Ecco la classifica finale dei cantanti in gara, tolta la cinquina:

6. Giorgia – La cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma Cose – Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle 7

13. Noemi – Se ti innamori muori

14. The Kolors – Tu con chi fai l’amore

15. Rocco Hunt – Mille vote ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo ft. Guè – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. Tony Effe – Damme na mano

26. Gaia – Chiamo io chiami tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle diamante