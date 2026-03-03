Storico traguardo per Marracash: l’album Persona è disco di diamante

3 minuti per la lettura

Sono 330 le settimane di permanenza in classifica di “Persona”, l’album di Marracash che batte ogni record e diventa disco di diamante

È un traguardo che entra di diritto nella storia della musica italiana quello raggiunto da Marracash. A oltre sei anni dalla pubblicazione, l’album “Persona” conquista la certificazione di disco di Diamante, superando le 500mila copie vendute e firmando un primato senza precedenti per permanenza in classifica: 330 settimane consecutive, più di sei anni senza interruzioni. Un risultato che non riguarda solo i numeri, ma certifica l’impatto culturale di un album diventato spartiacque per il rap e, più in generale, per il pop italiano contemporaneo.

CON PERSONA INIZIA IL VIAGGIO INTROSPETTIVO DI MARRA

Pubblicato il 31 ottobre 2019, “Persona” si è imposto fin da subito come un lavoro centrale nella discografia di Marracash, dominando le classifiche e affermandosi come album più venduto del 2020. Con questo disco, l’artista milanese ha ridefinito i confini del rap italiano, portando il genere verso una dimensione più introspettiva, narrativa e concettuale. Non solo una raccolta di brani, ma un progetto organico, pensato come un viaggio dentro la propria identità. “Persona” rappresenta infatti il primo capitolo di una trilogia in cui Marracash mette a nudo la propria “crisi”, interrogandosi su carriera, successo, fragilità e senso di sé.

Il percorso prosegue con “Noi, Loro, Gli Altri”, oggi certificato otto volte disco di platino, lavoro che amplia lo sguardo dall’intimo al collettivo, affrontando lo scontro sociale, le disuguaglianze e le tensioni contemporanee. A chiudere l’arco narrativo arriva “È finita la pace”, capitolo della consapevolezza e dell’accettazione, in cui l’artista rivendica la propria unicità. Un progetto coerente e strutturato che ha contribuito a consolidare la sua posizione ai vertici della scena musicale italiana, rendendolo il secondo artista nella storia del rap italiano a ottenere un disco di Diamante.

PERSONA DIAMANTE EDITION E L’EVENTO IN BARONA

Per celebrare il nuovo traguardo, Marracash lancia “Persona – Diamante Edition”, un’edizione speciale da collezione pensata per i fan e per gli appassionati di vinile. Si tratta di un Triplo Laminato Crystal numerato, arricchito dalle tracce “Neon – Le ali (feat. Elisa)” e “Sport Rmx (feat. Lazza, Luchè, Paky, Taxi B)”. Il formato ripropone un prodotto già andato sold out nel 2021, ma in una veste ulteriormente impreziosita: uno sticker celebrativo iridescente a forma di diamante e un tassello numerato sul retro che rende ogni copia unica.

A sottolineare l’eccezionalità dell’operazione, la disponibilità è limitata a 500mila secondi – cinque giorni, 18 ore, 53 minuti e 20 secondi – trascorsi i quali l’edizione non sarà più acquistabile. Una scelta simbolica che richiama il numero di copie vendute e trasforma il successo commerciale in un evento temporaneo e irripetibile.

A questo si aggiunge un appuntamento che il rapper ha solo annunciato, il 18 aprile, senza svelare di cosa si tratterà. In un video sui social che lo vede abbracciare il disco di diamante nel suo quartiere milanese, Barona, ha annunciato di voler fare qualcosa per questo posto dal quale proviene e che negli anni lo ha supportato, regalando un evento speciale.

La carriera di Marracash si conferma così come una delle più solide e influenti del panorama italiano. Oltre al disco di Diamante appena conquistato, l’artista può contare su 131 dischi di platino e 34 dischi d’oro. Nel 2022 ha ottenuto la Targa Tenco per il miglior disco in assoluto con “Noi, Loro, Gli Altri”, riconoscimento che ne ha consacrato anche il valore autoriale. A questo si aggiunge la creazione del primo grande festival rap italiano, il Marrageddon, evento spartiacque per la scena che nel settembre 2023 ha animato Milano e Napoli, e l’annuncio del primo tour negli stadi per un rapper italiano, Marra Stadi25.