Tony Pitony torna in concerto a Cosenza

L’artista siciliano aggiunge altre date al suo tour estivo e passa anche da Cosenza, Tony Pitony è pronto a infiammare la Rendano Arena

Tutti ne parlano, tutti lo intervistano, tutti lo vogliono e lo cercano. Nessuno sa chi è.

Divisore, provocatorio, irriverente, imprevedibile, Tony Pitony è il personaggio del momento. Ha concluso il 2025 con una tournée nei club interamente sold out che lo ha portato finanche ad un tour europeo. Ora si prepara al tour estivo (già intensissimo) che passa anche da Cosenza.

Annunciato Tony Pitony tra i nomi che questa estate popoleranno la Rendano Arena, il festival organizzato da L’AltroTeatro sotto la direzione artistica di Gianluigi Fabiano. Il 10 luglio 2026 l’artista siciliano tornerà a Cosenza (a novembre 2025 il suo concerto al Mood Social Club) e salirà sul palco del #RestartLiveFest in piazza XV Marzo.

Il fenomeno Tony Pitony potrebbe tranquillamente diventare un caso studio. Lui è il simbolo del talento che purtroppo non basta al giorno d’oggi. Serve qualcosa per farsi notare. Lui lo fa con i suoi testi, irriverenti e provocatori. Scurrili? Si, forse. Ma è proprio in questi testi che si vede la genialità del progetto e l’intelligenza di chi lo ha concepito. E chi lo ascolta, se si ferma alla superficie riderà delle parolacce e della satira nelle sue canzoni. Chi sa leggere tra le righe troverà anche spunti di riflessione sulla società che ci circonda e che Tony Pitony racconta in musica. E live è uno spettacolo sorprendente e imperdibile.

Intanto dal suo album solista d’esordio, ad aprile 2025 è ovunque. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. In tantissimi sperano di vederlo sul palco del Festival di Sanremo. Circola da giorni la voce che potrebbe essere al fianco di Ditonellapiaga nella serata delle cover e duetti. Lui ha smentito ma conoscendo la sua imprevedibilità, possiamo aspettarci di tutto! Ma un legame con il festival c’è: è di Tony Pitony la sigla ufficiale del Fantasanremo di quest’anno. Si chiama “Scapezzolate”, è uscita lo scorso 24 gennaio ed è già andata virale.