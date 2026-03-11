Svelato il presunto volto di Tony Pitony e lui ironizza con Salvini

4 minuti per la lettura

Spopola sui social la foto del presunto vero volto di Tony Pitony e la vicenda coinvolge anche il ministro Salvini nel dibattito

“Tolta la maschera sono una donna nera” ci aveva raccontato in una delle sua primissime interviste, rilasciata peraltro alla nostra testata. Ma sapevamo ovviamente che quella era l’ennesima delle sue battute. Adesso però circola sul web la foto che smaschererebbe definitivamente Tony Pitony. E la storia ha del surreale e coinvolge anche il ministro Matteo Salvini.

La musica di Tony Pitony ha iniziato ad insinuarsi nelle playlist di tutti a fine 2025 e con il festival di Sanremo 2026 la sua iconica maschera è entrata a far parte dell’immaginario comune. Il fenomeno Tony Pitony si sta oramai espandendo a macchia d’olio e questo alimenta ancor più la curiosità delle persone che non sanno effettivamente chi si nasconda sotto quella maschera caricatura di Elvis. Fino a ieri (10 marzo 2026) quando, sul web, ha iniziato a circolare la foto del suo vero volto.

Parte tutto da un utente che su X pubblica la foto di un giovane ragazzo, effettivamente somigliante a Tony Pitony. Per quel che si intravede, certo. L’utente accompagna la foto con questa didascalia: “Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi”. In pochi minuti quel post viene sommerso da commenti e condivisioni. C’è chi è incredulo, chi prova a smentire ma la maggior parte notano una somiglianza. Quella con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In pochi minuti questa curiosa somiglianza fa il giro del web. Chiunque ne parla, ovunque si leggono commenti del genere. E queto spinge anche Salvini a dover commentare l’accaduto.

IL SIPARIETTO TRA SALVINI E TONY PITONY

Se c’è una cosa che a Salvini non si può contestare è la sua vena ironica. Dal ministro infatti, sommerso da menzioni, arriva un commento al post: “Stop sending me this” ha scritto, che significa “Smettetela di inviarmi questo” riferendosi alla foto. Il tutto accompagnato da una faccina sorridente. Proprio la risposta del ministro non ha placato il dibattito, anzi, lo ha reso ancora più virale. Anche l’autore del post iniziale ha commentato sottolineando “Questa cosa sta ufficialmente sfuggendo di mano”. L’unico a rimanere in silenzio è stato Tony Pitony che non ha né confermato né smentito la sua identità.

Ma Tony, che diciamocelo, di ironia e sarcasmo ne ha sicuramente più di Salvini, poteva rimanere in silenzio sul commento del ministro? Lo ha fatto il giorno seguente, oggi, in maniera sottile e delicata ma comunque alla sua maniera. Nell’annunciare su Instagram l’intera sua tournée estiva, “Estatony”, ha accompagnato il carosello da un’altra immagine. E’ lo screenshot di un post di un utente che pubblica una foto del rendering del Ponte sullo Stretto di Messina accompagnato dalla frase “Foto dello Stretto con il ponte. Non ringraziatemi”. Sotto il commento di Tony Pitony: “Stop sending me this”. Il genio colpisce ancora!

ERA DAVVERO NECESSARIO?

Questa vicenda apre un dibattito più ampio. Che non è una riflessione sul perché un ministro si prenda la briga di rispondere ad un post che rivelerebbe l’identità di un’artista, per quanto virale sia, ma è un focus sul perché sentiamo l’esigenza di smascherare Tony Pitony. Come lui esistono tantissimi altri artisti che non hanno rivelato la loro identità: Myss Keta, Liberato, Tha Sup, Dargen D’Amico sono solo alcuni. Perché con Tony Pitony nasce e si moltiplica questa curiosità? Ma soprattutto, di recente aveva dichiarato al podcast di Gianluca Gazzoli “Bsmt” di voler mantenere segreta la sua identità anche e soprattutto per non essere invaso nella sua vita privata. Perché sentiamo il bisogno di violentare la privacy altrui per soddisfare la propria curiosità personale?

Certo è che subito dopo la sua esibizione di successo al Festival di Sanremo, nella serata delle cover e duetti vinta con Ditonellapiaga, in una intervista rilasciata aveva detto che dopo Sanremo, la cosa più eclatante che avrebbe potuto fare sarebbe stata quella di togliersi la maschera. E questo crea un altro punto di domanda che, con l’imprevedibilità di Tony, non è per nulla scontato.